После контактов в Москве США зовут Украину на новые переговоры

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что после переговоров украинской делегации в Москве состоялся телефонный контакт между руководителем делегации, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По словам Сибиги, из-за соображений безопасности детали разговора не раскрываются, поскольку процесс является чувствительным.

По его словам, Вашингтон положительно оценил прошедшие в Москве переговоры и пригласил украинскую делегацию посетить США для продолжения диалога в ближайшее время. Контакт между сторонами продолжается с момента переговоров в Москве.

Сибига также сообщил, что сегодня Умеров проведет консультации с советниками по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции для дальнейшей координации усилий и оценки достигнутого прогресса.