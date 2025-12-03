USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

После контактов в Москве США зовут Украину на новые переговоры

20:57 1002

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что после переговоров украинской делегации в Москве состоялся телефонный контакт между руководителем делегации, секретарем СНБО Рустемом Умеровым и спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По словам Сибиги, из-за соображений безопасности детали разговора не раскрываются, поскольку процесс является чувствительным.

По его словам, Вашингтон положительно оценил прошедшие в Москве переговоры и пригласил украинскую делегацию посетить США для продолжения диалога в ближайшее время. Контакт между сторонами продолжается с момента переговоров в Москве.

Сибига также сообщил, что сегодня Умеров проведет консультации с советниками по национальной безопасности Великобритании, Германии и Франции для дальнейшей координации усилий и оценки достигнутого прогресса.

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 368
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 565
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1523
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6283
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2345
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1615
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3024
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1870
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2426
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244

ЭТО ВАЖНО

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 368
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 565
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1523
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6283
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2345
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1615
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3024
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1870
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2426
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться