USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Нариман Ахундзаде вывел «Карабах» в четвертьфинал Кубка Азербайджана

ВИДЕО
Отдел спорта
21:17 768

Сегодня определились еще три четвертьфиналиста Кубка Азербайджана по футболу.

«Карабах» в матче 1/8 финала принимал «Карван-Евлах». Чемпион победил со счетом 3:0.

Это была вторая подряд игра между этими командами. В субботу они играли в Премьер-лиге, и там «Карабах» выиграл 2:0.

И в той встрече, и сегодня агдамцам почти 80 минут не удавалось забить. Если в матче чемпионата первый мяч был забит на 79-й минуте, то в кубковой игре счет был открыт на 80-й минуте. Сделал это Нариман Ахундзаде. После этого евлахцы пропустили еще два мяча. Эльвин Юнусзаде на 83-й минуте отправил мяч в собственные ворота, а спустя шесть минут Ахундзаде оформил дубль.

В четвертьфинале «Карабах» сыграет с «Шамахы», который сегодня одолел в родных стенах «Баку Спортинг» - 1:0.

Еще в одном матче дня «Имишли» в Губе проиграл «Сабаху» - 1:2. «Сабах» в 1/4 финала сыграет с победителем пары «Габала» - «Шафа».

Напомним результаты вчерашних игр 1/8 финала Кубка Азербайджана: «Шахдаг-Гусар» - «Туран-Товуз» - 1:2, «Зиря» - «Нефтчи» - 1:0.

Завтра сыграют: «Габала» - «Шафа» (время начала - 15:00), «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз» (19:00), «Дифаи» - «Сумгаит» (19:00).

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 372
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 567
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1524
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6283
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2345
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1615
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3026
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1870
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244

ЭТО ВАЖНО

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 372
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 567
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1524
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6283
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2345
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1615
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3026
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1870
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться