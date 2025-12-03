Нариман Ахундзаде вывел «Карабах» в четвертьфинал Кубка Азербайджана

Сегодня определились еще три четвертьфиналиста Кубка Азербайджана по футболу.
«Карабах» в матче 1/8 финала принимал «Карван-Евлах». Чемпион победил со счетом 3:0.
Это была вторая подряд игра между этими командами. В субботу они играли в Премьер-лиге, и там «Карабах» выиграл 2:0.
И в той встрече, и сегодня агдамцам почти 80 минут не удавалось забить. Если в матче чемпионата первый мяч был забит на 79-й минуте, то в кубковой игре счет был открыт на 80-й минуте. Сделал это Нариман Ахундзаде. После этого евлахцы пропустили еще два мяча. Эльвин Юнусзаде на 83-й минуте отправил мяч в собственные ворота, а спустя шесть минут Ахундзаде оформил дубль.
В четвертьфинале «Карабах» сыграет с «Шамахы», который сегодня одолел в родных стенах «Баку Спортинг» - 1:0.
Еще в одном матче дня «Имишли» в Губе проиграл «Сабаху» - 1:2. «Сабах» в 1/4 финала сыграет с победителем пары «Габала» - «Шафа».
Напомним результаты вчерашних игр 1/8 финала Кубка Азербайджана: «Шахдаг-Гусар» - «Туран-Товуз» - 1:2, «Зиря» - «Нефтчи» - 1:0.
Завтра сыграют: «Габала» - «Шафа» (время начала - 15:00), «Араз-Нахчыван» - «Кяпяз» (19:00), «Дифаи» - «Сумгаит» (19:00).