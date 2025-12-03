Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?

USD 1.7000
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
21:17 1724

Несколько дней назад заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян совершил визит в Израиль. Этот фактически новый поворот во внешней политике соседнего государства остался незамеченным в экспертном сообществе.

Согласно пресс-релизу МИД Армении, в Иерусалиме В.Костанян встретился с генеральным директором МИД Израиля Эден Бар-Талем. Стороны заявили о взаимной готовности укреплять двусторонние отношения в широкой сфере - от политики и экономики до технологического и гуманитарного сотрудничества.

В рамках визита состоялся также 12-й раунд политических консультаций Армения-Израиль, на котором обсуждались возможности взаимодействия как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Такие сферы, как сотрудничество в высоких технологиях, медицине, сельском хозяйстве и туризме, были обозначены сторонами «областями высокого потенциала».

Ваан Костанян не только заместитель министра иностранных дел, но и чиновник, которому премьер-министр Армении поручил курировать реализацию проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) - транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном через Сюникскую область Армении. И его визит в Израиль заслуживает особого внимания!

Джозеф Эпштейн, директор исследовательского центра «Туран» при Йорктаунском университете США, пишет в аналитической статье, что визит в Иерусалим замглавы МИД Армении состоялся на фоне продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и разворота, который премьер-министр Пашинян пытается придать внешней политике страны. Однако сам факт того, что на переговоры в Израиль прилетел именно Костанян, выводит ситуацию в новую плоскость.

По данным как израильских, так и армянских источников, именно этот проект, разработка которого по решению Никола Пашиняна и Ильхама Алиева была передана США на саммите в Вашингтоне 8 августа, стал центральным пунктом обсуждений в Иерусалиме.

По мнению Эпштейна, визит Костаняна — явный сигнал о планах Армении ускорить переориентацию на Запад даже ценой ожидаемого недовольства со стороны Ирана. Израиль в свою очередь заинтересован в TRIPP по двум причинам: это не только поддержка американской инициативы, но и создание транспортного маршрута, который позволит обходить Иран и фактически выводит иранский север на границе с Арменией под косвенный контроль США.

По мнению Эпштейна, визит Костаняна — явный сигнал о планах Армении ускорить переориентацию на Запад даже ценой ожидаемого недовольства со стороны Ирана. Израиль в свою очередь заинтересован в TRIPP по двум причинам: это не только поддержка американской инициативы, но и создание транспортного маршрута, который позволит обходить Иран и фактически выводит иранский север на границе с Арменией под косвенный контроль США.

Напомним в этой связи, что официальный Тегеран неоднократно предупреждал Армению о недопустимости реализации проекта Зангезурского коридора, а потому каждый шаг Еревана в этом направлении воспринимается режимом аятолл как прямая угроза.

По данным как израильских, так и армянских источников, именно проект Зангезурского коридора, разработка которого по решению Никола Пашиняна и Ильхама Алиева была передана США на саммите в Вашингтоне 8 августа, стал центральным пунктом обсуждений в Иерусалиме

Для Никола Пашиняна проект TRIPP - одна из ключевых гарантий долгосрочной безопасности страны, а также инструмент выстраивания новой архитектуры отношений с США и ЕС. При этом армянский премьер осознает необходимость балансирования между интересами Запада и Ирана, который остается одним из немногих стратегических партнеров Армении.

Именно поэтому Ванн Костанян, владеющий фарси и имеющий опыт работы с Тегераном, был назначен куратором программы. Его визит в Иран в августе после вашингтонского саммита был призван объяснить Тегерану позицию Армении и сгладить последствия решений, принятых на встрече с США.

Таким образом, поездка Костаняна в Израиль приобретает особое значение. Впервые за много лет Ереван делает шаг навстречу улучшению отношений с Израилем, ранее осложненных тесным союзом между Баку и Иерусалимом. Израиль был крупнейшим поставщиком вооружений Азербайджану как до, так и во время Второй Карабахской войны. После поражения в войне Армения в знак протеста даже отозвала из Израиля своего посла, но вскоре восстановила дипломатические отношения. Однако до настоящего момента реальные шаги Еревана по налаживанию политического диалога были минимальными.

Вопрос лишь в одном: как ответит Иран на сближение Армении с Израилем? Давлением и жесткой конфронтацией или же попыткой переубедить соседей за столом переговоров?

По мнению Эпштейна, нынешняя активность Еревана – это попытка перезапустить отношения с Израилем, учитывая приближающееся мирное соглашение с Азербайджаном. По мере того как контуры армяно-азербайджанского урегулирования проступают все отчетливее, сотрудничество Израиля с Баку перестает быть для Еревана критическим препятствием, а возможные выгоды от взаимодействия с Израилем - от технологий до безопасности - начинают постепенно перевешивать политические риски.

Главным же источником напряжения остаются армяно-иранские связи, которые Тегеран рассматривает как свою стратегическую опору на Южном Кавказе. За последние годы Иран усилил военно-техническое сотрудничество с Арменией, расширил взаимный товарооборот, а на политическом уровне неоднократно позиционировал себя в качестве «гаранта безопасности Армении». На этом фоне даже символические шаги армян в сторону Израиля воспринимаются в Тегеране чрезвычайно болезненно.

Директор исследовательского центра «Туран» подчеркивает, что, несмотря на чувствительность Азербайджана и критику Ирана, улучшение отношений Армении с Израилем вполне возможно, и именно это, судя по действиям Пашиняна, является частью его более широкой стратегии внешнеполитического разворота.

Ответ на этот вопрос и станет той границей, до которой Ереван сможет продвигать свой нынешний геополитический разворот.

Ответ на этот вопрос и станет той границей, до которой Ереван сможет продвигать свой нынешний геополитический разворот.

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 376
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 569
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1524
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6284
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2346
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1616
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3026
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1870
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244

