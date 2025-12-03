Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?

Несколько дней назад заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян совершил визит в Израиль. Этот фактически новый поворот во внешней политике соседнего государства остался незамеченным в экспертном сообществе. Согласно пресс-релизу МИД Армении, в Иерусалиме В.Костанян встретился с генеральным директором МИД Израиля Эден Бар-Талем. Стороны заявили о взаимной готовности укреплять двусторонние отношения в широкой сфере - от политики и экономики до технологического и гуманитарного сотрудничества. В рамках визита состоялся также 12-й раунд политических консультаций Армения-Израиль, на котором обсуждались возможности взаимодействия как в двустороннем формате, так и на многосторонних площадках. Такие сферы, как сотрудничество в высоких технологиях, медицине, сельском хозяйстве и туризме, были обозначены сторонами «областями высокого потенциала».

Джозеф Эпштейн, директор исследовательского центра «Туран» при Йорктаунском университете США, пишет в аналитической статье, что визит в Иерусалим замглавы МИД Армении состоялся на фоне продвижения мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и разворота, который премьер-министр Пашинян пытается придать внешней политике страны. Однако сам факт того, что на переговоры в Израиль прилетел именно Костанян, выводит ситуацию в новую плоскость. Ваан Костанян не только заместитель министра иностранных дел, но и чиновник, которому премьер-министр Армении поручил курировать реализацию проекта «Маршрут Трампа ради международного мира и процветания» (TRIPP) - транспортного коридора, соединяющего Азербайджан с Нахчываном через Сюникскую область Армении. По данным как израильских, так и армянских источников, именно этот проект, разработка которого по решению Никола Пашиняна и Ильхама Алиева была передана США на саммите в Вашингтоне 8 августа, стал центральным пунктом обсуждений в Иерусалиме. По мнению Эпштейна, визит Костаняна — явный сигнал о планах Армении ускорить переориентацию на Запад даже ценой ожидаемого недовольства со стороны Ирана. Израиль в свою очередь заинтересован в TRIPP по двум причинам: это не только поддержка американской инициативы, но и создание транспортного маршрута, который позволит обходить Иран и фактически выводит иранский север на границе с Арменией под косвенный контроль США. Напомним в этой связи, что официальный Тегеран неоднократно предупреждал Армению о недопустимости реализации проекта Зангезурского коридора, а потому каждый шаг Еревана в этом направлении воспринимается режимом аятолл как прямая угроза.

Для Никола Пашиняна проект TRIPP - одна из ключевых гарантий долгосрочной безопасности страны, а также инструмент выстраивания новой архитектуры отношений с США и ЕС. При этом армянский премьер осознает необходимость балансирования между интересами Запада и Ирана, который остается одним из немногих стратегических партнеров Армении. Именно поэтому Ванн Костанян, владеющий фарси и имеющий опыт работы с Тегераном, был назначен куратором программы. Его визит в Иран в августе после вашингтонского саммита был призван объяснить Тегерану позицию Армении и сгладить последствия решений, принятых на встрече с США. Таким образом, поездка Костаняна в Израиль приобретает особое значение. Впервые за много лет Ереван делает шаг навстречу улучшению отношений с Израилем, ранее осложненных тесным союзом между Баку и Иерусалимом. Израиль был крупнейшим поставщиком вооружений Азербайджану как до, так и во время Второй Карабахской войны. После поражения в войне Армения в знак протеста даже отозвала из Израиля своего посла, но вскоре восстановила дипломатические отношения. Однако до настоящего момента реальные шаги Еревана по налаживанию политического диалога были минимальными.