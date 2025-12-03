USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Украина отказалась принимать делегацию Европарламента

21:26 1327

Украина отменила визит группы депутатов Европейского парламента из-за того, что в составе делегации оказался представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Ганс Нойгофф, сообщает Euractiv.

По данным издания, украинская сторона приняла решение после того, как стало известно, что Нойгофф ранее посещал Россию и неоднократно высказывал позиции, которые в Киеве считают проблемными. Программа визита предусматривала посещение объектов военной инфраструктуры, что вызвало дополнительные опасения.

Один из депутатов Европарламента заявил изданию, что ситуация «неприятная», поскольку угроза безопасности возникла внутри самого Европарламента.

Нойгофф отказался покинуть состав делегации Комитета ЕП по вопросам безопасности и обороны, несмотря на призывы европейских чиновников, включая требование уйти в отставку.

После этого Киев отменил визит делегации, который был запланирован на 1 декабря, и рассматривал возможность запрета Нойгоффу на въезд в страну. Решение об отмене визита было объявлено 30 ноября.

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 379
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 570
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1526
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6284
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2348
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1616
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3026
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1871
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244

ЭТО ВАЖНО

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 379
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 570
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1526
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6284
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2348
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1616
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3026
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1871
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться