Украина отказалась принимать делегацию Европарламента

Украина отменила визит группы депутатов Европейского парламента из-за того, что в составе делегации оказался представитель немецкой партии «Альтернатива для Германии» Ганс Нойгофф, сообщает Euractiv.

По данным издания, украинская сторона приняла решение после того, как стало известно, что Нойгофф ранее посещал Россию и неоднократно высказывал позиции, которые в Киеве считают проблемными. Программа визита предусматривала посещение объектов военной инфраструктуры, что вызвало дополнительные опасения.

Один из депутатов Европарламента заявил изданию, что ситуация «неприятная», поскольку угроза безопасности возникла внутри самого Европарламента.

Нойгофф отказался покинуть состав делегации Комитета ЕП по вопросам безопасности и обороны, несмотря на призывы европейских чиновников, включая требование уйти в отставку.

После этого Киев отменил визит делегации, который был запланирован на 1 декабря, и рассматривал возможность запрета Нойгоффу на въезд в страну. Решение об отмене визита было объявлено 30 ноября.