Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Бывший владелец Pornhub заинтересовался покупкой активов «Лукойла»

21:40 749

Австрийский бизнесмен Бернд Бергмайр, бывший владелец контрольного пакета акций компании MindGeek, к которой относится сайт Pornhub, обратился в Минфин США с предложением купить зарубежные активы российской нефтегазовой компании «Лукойл», сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

«Очевидно, что Lukoil International GmbH — отличная инвестиция, и любой был бы рад владеть этими активами», — заявил адвокат бизнесмена агентству.

Он не уточнил, какие именно активы «Лукойла» заинтересовали предпринимателя и вел ли он переговоры с российской компанией напрямую или как участник инвестиционного консорциума.

Бернд Бергмайр в 1990-е работал в инвестиционном банке Goldman Sachs, а затем занялся частными инвестициями. Он был основным владельцем MindGeek — люксембургской компании, которая владеет сайтами Pornhub, RedTube и YouPorn. В 2023 году фирму продали канадской частной инвестиционной компании. The Sunday Times в 2021 году оценивала состояние бизнесмена в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (1,6 миллиарда долларов).

«Лукойл» начал искать покупателей на свои зарубежные активы после того, как в ноябре власти США объявили о санкциях против компании. Reuters называет нефтяные компании Exxon Mobil и Chevron среди тех, кто заинтересовался покупкой активов «Лукойла».

