Али Керимли в одиночке

Совета Россия – НАТО больше не существует

21:55 481

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте проинформировал глав МИД альянса о решении упразднить Совет Россия - НАТО.

Как передает TVP Info, об этом рассказал журналистам министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

«Из формальных решений прошу отметить заявление генерального секретаря о том, что Совета Россия - НАТО больше не существует», - сообщил Сикорский. «Совета Россия - НАТО и Основополагающего акта Россия - НАТО больше нет», - добавил дипломат.

Отношения между Россией и НАТО были установлены в начале 1990-х годов. В 1997 году стороны заключили Основополагающий акт, в котором подтвердили, что не рассматривают друг друга как противников и создают механизм для консультаций. В 2002 году был сформирован Совет Россия - НАТО.

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 383
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 575
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1529
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6286
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2351
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1617
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3029
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1872
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244
