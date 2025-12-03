USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Али Керимли в одиночке
Новость дня
Али Керимли в одиночке

Турция обеспокоена атаками на суда в Черном море

22:03 279

Атаки на суда в Черном море свидетельствуют о расширении географии боевых действий и подтверждают ранее озвученные Анкарой опасения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью журналистам в Брюсселе, сообщает Anadolu.

По словам Фидана, недавние нападения на танкеры Kairos и Virat создают серьезные риски для грузоперевозок по черноморскому маршруту и угрозу морской торговле в целом. Он отметил, что Турция, имея самую протяженную береговую линию в регионе, вынуждена принимать дополнительные меры безопасности.

Фидан также сообщил о создании рабочей группы с участием Турции, Болгарии и Румынии, которая будет заниматься защитой побережья, в том числе от дрейфующих мин.

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 385
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 578
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1529
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6288
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2352
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1617
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3030
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1872
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244

ЭТО ВАЖНО

На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
22:28 385
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
22:15 578
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
20:39 1529
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
15:17 6288
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
20:45 2352
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
20:03 1617
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
Напряженность на границе с Афганистаном: Таджикистан просит помощи у ОДКБ
19:53 3030
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
Казахстан перенаправляет нефть в Баку–Тбилиси–Джейхан
19:43 1872
Житель Агдере подорвался на мине
Житель Агдере подорвался на мине
18:29 1734
Швеция об угрозе России
Швеция об угрозе России
17:23 2427
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам
Безработным заемщикам разрешат год не платить по кредитам Экономист рассказал, как это будет работать
16:10 2244
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться