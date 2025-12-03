Турция обеспокоена атаками на суда в Черном море

Атаки на суда в Черном море свидетельствуют о расширении географии боевых действий и подтверждают ранее озвученные Анкарой опасения. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью журналистам в Брюсселе, сообщает Anadolu.

По словам Фидана, недавние нападения на танкеры Kairos и Virat создают серьезные риски для грузоперевозок по черноморскому маршруту и угрозу морской торговле в целом. Он отметил, что Турция, имея самую протяженную береговую линию в регионе, вынуждена принимать дополнительные меры безопасности.

Фидан также сообщил о создании рабочей группы с участием Турции, Болгарии и Румынии, которая будет заниматься защитой побережья, в том числе от дрейфующих мин.