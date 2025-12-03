USD 1.7000
Али Керимли в одиночке
Али Керимли в одиночке

В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину

В поставляемой в Азербайджан из России говяжьей тушенке обнаружена свинина. ДНК свинины выявили в продукции марки «Семейный бюджет», производимой компанией «Главпродукт». Об этом сообщает Telegram-канал All Exclusive со ссылкой на результаты генетической экспертизы.

Экспертиза, проведенная в сентябре 2025 года, показала наличие ДНК животного вида Sus scrofa в 500-граммовых банках тушенки, произведенных АО «Орелпродукт», входящим в группу «Главпродукт».

Некоторые образцы были взяты в столовой российской воинской части, однако документы в распоряжении All Exclusive подтверждают, что осенью 2025 года эта продукция поставлялась не только в российские войсковые части, но и на экспорт — в Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Азербайджан. Во всех этих странах значительная часть населения исповедует ислам, а свинина является запрещенным продуктом.

Поставки в Азербайджан, согласно документам, осуществлялись через компанию «Шам-Фи Интернешнл Трейдинг Компани».

Компания «Главпродукт» была национализирована летом 2025 года, а до этого фактически перешла под контроль предприятия «Дружба народов», связанного с бывшим министром сельского хозяйства России Александром Ткачёвым.

