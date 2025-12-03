На что намекнул Пашинян?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обсуждение отдельных положений опубликованных документов, касающихся так называемого « карабах ского вопроса», нецелесообразно, поскольку это может вызвать «международные проблемы».

Об этом он сказал 3 декабря во время правительственного часа в армянском парламенте, отвечая на вопрос депутата оппозиционного блока «Армения» Гарника Даниеляна.

Пашинян заявил, что, если бы предыдущие власти Армении считали возможным решение «вопроса» так, чтобы Карабах оставался под армянским контролем, то они могли бы предпринять такие шаги раньше.

По словам Пашиняна, анализ переговорных материалов показал, что они касались не урегулирования «карабахского вопроса», а вопросов, связанных с будущим самой Республики Армения. «Мы выбрали вариант, при котором Республика Армения будет», — сказал он.

Пашинян добавил, что, по его мнению, сейчас Армения «не находится в чьем-либо кармане», отметив, что «другого выбора не было».