Рютте: У НАТО нет «плана Б» по Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса нет «плана Б» на случай провала переговоров между Россией и Украиной или возможной приостановки поставок вооружений Соединенными Штатами.

По словам Рютте, США «последовательно поддерживают Украину», и Вашингтон подтвердил готовность продолжать поставки как летального, так и нелетального оружия. В то же время, отметил генсек, европейские и канадские союзники должны активнее участвовать в финансировании поставок.

Рютте уточнил, что речь идет о программе PURL, в рамках которой США предоставляют Украине вооружения, включая системы ПВО Patriot и ракеты PAC-3. Он добавил, что ранее согласованное финансирование предусматривает оплату остальной техники и снаряжения за счет европейских и канадских партнеров.

По словам генсека, до конца года Украина должна получить критически важные материалы на сумму около 5 млрд евро.