Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Рютте: У НАТО нет «плана Б» по Украине

3 декабря 2025, 22:44 789

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса нет «плана Б» на случай провала переговоров между Россией и Украиной или возможной приостановки поставок вооружений Соединенными Штатами.

По словам Рютте, США «последовательно поддерживают Украину», и Вашингтон подтвердил готовность продолжать поставки как летального, так и нелетального оружия. В то же время, отметил генсек, европейские и канадские союзники должны активнее участвовать в финансировании поставок.

Рютте уточнил, что речь идет о программе PURL, в рамках которой США предоставляют Украине вооружения, включая системы ПВО Patriot и ракеты PAC-3. Он добавил, что ранее согласованное финансирование предусматривает оплату остальной техники и снаряжения за счет европейских и канадских партнеров.

По словам генсека, до конца года Украина должна получить критически важные материалы на сумму около 5 млрд евро.

У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 1960
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2354
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2229
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 10982
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3233
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7292
На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
3 декабря 2025, 22:28 2120
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
3 декабря 2025, 22:15 1915
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
3 декабря 2025, 15:17 6832
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
3 декабря 2025, 20:45 3589
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
3 декабря 2025, 20:03 2074

