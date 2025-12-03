После посиделок в Кремле: ставки Путина растут

О том, что визит в Москву к Путину спецпредставителя Трампа Уиткоффа в компании с зятем президента США Джаредом Кушнером не выльется в полномасштабное соглашение по Украине, можно было догадаться хотя бы потому, что среди переговорщиков отсутствовал госсекретарь Рубио. Он накануне был в составе делегации, которая вела переговоры с украинцами во Флориде.
«Посиделки» Путина с Уиткоффом и Кушнером продлились более пяти часов, завершившись за полночь уже 3 декабря. Помощник президента РФ Ушаков (он участвовал в переговорах наряду со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым – визави Уиткоффа) был не очень многословен, давая пояснения после того, как все разошлись. Сообщив, что компромиссов найдено не было. Но и мир «не стал дальше» (хотя куда уж дальше?) Более того, по его словам, обсуждались не конкретные формулировки мирного соглашения, а суть этого соглашения. Из чего можно предположить, что Путин долго и обстоятельно объяснял американцам, почему в Москве считают важным устранить «первопричины конфликта», что это за «первопричины» и почему Россия не пойдет на уступки, которые считает принципиальными.
Таковым следует считать территориальный вопрос, и Ушаков его упоминал. Рубио потом также признал, что речь о «30-50 км территории Донбасса», которые пока контролируют ВСУ, но которые Москва требует оставить без боя. На самом деле, вопрос шире. И для Москвы не сводится к 30-50 км и 20% Донецкой области, она настаивает еще и на юридическом признании «ведущими международными игроками» (как выразился Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке накануне) территориальных приобретений России. Госсекретарь, кстати, вновь повторил позицию США, которая в этом плане отличается от европейской - необходимо учитывать позицию Москвы. В ЕС в свою очередь считают, что с Москвой разговаривать не надо и не о чем, а надо только давить новыми санкциями.
Среди других пунктов, по которым Москва не идет на уступки, - нейтральный статус Украины (отказ от стремления в НАТО). В максималистском выражении от Киева требуют внести изменения в Конституцию, где записано стремление в НАТО. Теоретически возможен компромиссный вариант, когда решение о неприеме Украины будет выработано РФ и НАТО без Киева.
Ушаков также сказал, что получены от американцев еще какие-то четыре документа, которые в Москве будут изучать. Что это за документы, не очень понятно, можно предположить только, что речь идет как раз о каких-то форматах непринятия Украины в НАТО. Также возможна какая-то трактовка дальнейшей судьбы российских замороженных активов, которые в основном находятся в Европе и по поводу которых там сейчас идет ожесточенный спор – как их использовать в виде гарантий под новые кредиты Киеву, без которых он воевать больше не сможет.
По поводу Европы Путин занимает достаточно резкую позицию, которую он явно намеренно обозначил перед самой встречей с Уиткоффом. Ушаков также вскользь упомянул, что Путин указал американской стороне на эту неготовность Европы идти на компромисс и признавать то, что называется реалиями на земле. Путин ясно обозначил, что Москва будет вести переговоры с позиции силы. Например, он заявил (и это не просто риторический оборот), что Россия хоть сейчас готова воевать с Европой.
Украине тоже от него досталось, прежде всего за совершенные атаки на Черном море против торговых судов, которые перевозят российские грузы, в частности нефть. Такие атаки в принципе являются нарушением Конвенции ООН по Морскому праву. Даже в ходе войны атаки на торговые суда, мягко говоря, не приветствуются и этой конвенцией запрещены. В связи с чем Путин заявил о готовности расширить военные действия на море, вплоть до того, что отрезать Украину от него, что подразумевает и продолжение военных действий на суше в направлении Одессы.
Важно даже то, что по итогам ночных переговоров в Кремле стороны договорились не разглашать их содержание. Явно, чтобы не давать лишний повод западной прессе обвинять Москву в несговорчивости и подзуживать Трампа усилить нажим на нее. Интересна также такая деталь: Ушаков заметил, что «Уиткофф и Кушнер нам пообещали, что не поедут в Киев, а обещали, что вернутся домой в родной Вашингтон». Что значит это «нам обещали»? Скорее всего, то, что в Москве дали понять, что не хотели бы, чтобы американские посредники вновь выслушивали аргументы Киева в пользу изменения (эрозии) пунктов так называемого «плана Трампа». Изначально он состоял из 28 пунктов, но потом усох до 19 - и именно потому, что украинская сторона выторговала смягчения для себя. Тогда еще во главе украинской делегации был отставленный ныне глава Офиса президента Ермак. По логике Москвы, все договоренности по Украине должны решаться сначала Москвой и Вашингтоном, а лишь потом уже американские посредники должны убеждать/заставлять Киев принимать эти условия.
Что теперь? Встреча Уиткоффа и Кушнера с Зеленским в Европе действительно была отменена – явно по настоянию Путина. Они вернулись в Вашингтон для доклада Трампу. После чего может последовать его реакция – в том числе заявления об очередном «разочаровании Путиным». Однако есть признаки того, что на сей раз все же Вашингтон сделает акцент на том, чтобы усилить давление на Киев, добившись от него уступок, которые могли бы устроить Кремль. Однако если в Белом доме действительно считают, что дело всего лишь в «каких-то 30-50 км Донбасса», то там ошибаются. Ставки Москвы намного выше.