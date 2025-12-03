После посиделок в Кремле: ставки Путина растут

О том, что визит в Москву к Путину спецпредставителя Трампа Уиткоффа в компании с зятем президента США Джаредом Кушнером не выльется в полномасштабное соглашение по Украине, можно было догадаться хотя бы потому, что среди переговорщиков отсутствовал госсекретарь Рубио. Он накануне был в составе делегации, которая вела переговоры с украинцами во Флориде. «Посиделки» Путина с Уиткоффом и Кушнером продлились более пяти часов, завершившись за полночь уже 3 декабря. Помощник президента РФ Ушаков (он участвовал в переговорах наряду со спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым – визави Уиткоффа) был не очень многословен, давая пояснения после того, как все разошлись. Сообщив, что компромиссов найдено не было. Но и мир «не стал дальше» (хотя куда уж дальше?) Более того, по его словам, обсуждались не конкретные формулировки мирного соглашения, а суть этого соглашения. Из чего можно предположить, что Путин долго и обстоятельно объяснял американцам, почему в Москве считают важным устранить «первопричины конфликта», что это за «первопричины» и почему Россия не пойдет на уступки, которые считает принципиальными.

Таковым следует считать территориальный вопрос, и Ушаков его упоминал. Рубио потом также признал, что речь о «30-50 км территории Донбасса», которые пока контролируют ВСУ, но которые Москва требует оставить без боя. На самом деле, вопрос шире. И для Москвы не сводится к 30-50 км и 20% Донецкой области, она настаивает еще и на юридическом признании «ведущими международными игроками» (как выразился Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке накануне) территориальных приобретений России. Госсекретарь, кстати, вновь повторил позицию США, которая в этом плане отличается от европейской - необходимо учитывать позицию Москвы. В ЕС в свою очередь считают, что с Москвой разговаривать не надо и не о чем, а надо только давить новыми санкциями. Среди других пунктов, по которым Москва не идет на уступки, - нейтральный статус Украины (отказ от стремления в НАТО). В максималистском выражении от Киева требуют внести изменения в Конституцию, где записано стремление в НАТО. Теоретически возможен компромиссный вариант, когда решение о неприеме Украины будет выработано РФ и НАТО без Киева. Ушаков также сказал, что получены от американцев еще какие-то четыре документа, которые в Москве будут изучать. Что это за документы, не очень понятно, можно предположить только, что речь идет как раз о каких-то форматах непринятия Украины в НАТО. Также возможна какая-то трактовка дальнейшей судьбы российских замороженных активов, которые в основном находятся в Европе и по поводу которых там сейчас идет ожесточенный спор – как их использовать в виде гарантий под новые кредиты Киеву, без которых он воевать больше не сможет.