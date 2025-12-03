USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Медведев получил премию «Юрист года»

3 декабря 2025, 22:58 705

Зампредседателя Совбеза РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев получил премию «Юрист года», сообщает ТАСС.

Медведева наградили в номинации «За особый вклад в развитие государства и права».

В этой же номинации премию получил бывший премьер-министр и председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, а также — посмертно — бывшая председатель Верховного суда Ирина Подносова.

«Юрист года» — высшая юридическая премия России. Награда была учреждена в 2008 году указом президента РФ (этот пост тогда занимал именно Дмитрий Медведев).

Премию не впервые вручают высокопоставленным представителям российской власти. Например, в 2022 году «Юриста года» в номинации «Правозащитная деятельность» получил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Дмитрий Медведев окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ). В 1990 году он стал кандидатом юридических наук.

У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 1963
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2354
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2231
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 10983
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3235
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7292
На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
3 декабря 2025, 22:28 2123
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
3 декабря 2025, 22:15 1919
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
3 декабря 2025, 15:17 6832
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
3 декабря 2025, 20:45 3589
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
3 декабря 2025, 20:03 2075

ЭТО ВАЖНО

У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 1963
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2354
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2231
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 10983
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3235
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7292
На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
3 декабря 2025, 22:28 2123
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
3 декабря 2025, 22:15 1919
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
3 декабря 2025, 15:17 6832
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
3 декабря 2025, 20:45 3589
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
3 декабря 2025, 20:03 2075
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться