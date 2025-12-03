У Путина лишь один вариант: победа России

Нельзя согласиться с комментаторами, которые посчитали встречу в Москве между Путиным и американской делегацией в составе Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера безрезультатной. Три часа ожидания аудиенции у российского президента и пять часов беседы, несомненно, дали материал для анализа в Белом доме. На основе этого анализа последуют какие-то шаги, по которым можно будет судить о сделанных выводах. Произошедшее в Москве нельзя назвать переговорами, это был, скорее, разговор по мотивам запущенного Кремлем плана из 28 пунктов, который вернулся в российскую столицу в модифицированном в Женеве виде. Путин глянул его и, по сути, вернул американцам для дальнейшей доработки: ни на один из вариантов, который не выглядел бы победой России, он не согласится, и доводов поступить иначе автор и инициатор войны от представителей Дональда Трампа не услышал. Вряд ли они и рассчитывали быть услышанными: главным действующим лицом в этом эпизоде был не Путин, а Джаред Кушнер. Миссия зятя Дональда Трампа состояла в том, чтобы внимательно смотреть и слушать.

Для американского президента зять – большой авторитет в деле заключения сложных сделок, именно он в первое президентство смог добиться заключения Авраамических соглашений о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, а недавно внес решающий вклад в сделку по Газе. Кушнер – это про успех, а успех в остановке российско-украинской войны Трампу, конечно, очень нужен. Оценить, насколько реальны шансы на успех, и было задачей Кушнера в этой поездке. Уиткофф тут играл роль шерпы, проводника, его мнению насчет русских большой веры нет, он, это уже всем очевидно, легко «плывет» под натиском Путина и его людей. Хотя в вопросах возможного бизнес-сотрудничества с Россией и его позиция опытного девелопера может быть Белому дому интересна. Для Путина важно поддерживать в американцах иллюзию готовности договариваться, чтобы максимально обезопасить себя от нового раунда санкций и постараться удерживать Вашингтон от сближения позиций с Европой, которая в риторике Кремля главный противник мира и поджигатель войны. Поэтому он будет в том или ином виде продолжать переговорный процесс, но не как путь к миру, а в качестве важного элемента гибридной войны против Запада, как говорит политолог Александр Морозов. Из модуса войны Россия Путина выйти уже не может. Даже какие-то приостановки ее кинетической, горячей стадии не могут отменить других форм противостояния, которое объявлено вечным и задающим смысл самому существованию России.