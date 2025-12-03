USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Италия прекратила участие в программе по закупке американского оружия для Украины

3 декабря 2025, 23:14 811

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие Рима в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров является «преждевременным». Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление Таяни прозвучало после публикаций о том, что правительство Италии может отложить принятие декрета, позволяющего продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 3 декабря, глава МИД Италии отметил, что, если стороны достигнут соглашения и боевые действия прекратятся, потребность в дополнительном вооружении исчезнет: «Будут нужны другие меры, в том числе гарантии безопасности».

При этом известно, что в конце октября Италия непублично выражала готовность оплатить закупку вооружений для Украины в рамках программы PURL.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае отсутствия прогресса на переговорах необходимо усиливать давление на Россию — как через устойчивую военную поддержку Украины, так и через санкционные механизмы.

У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 1965
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2356
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2233
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 10983
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3238
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7292
На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
3 декабря 2025, 22:28 2126
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
3 декабря 2025, 22:15 1920
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
3 декабря 2025, 15:17 6832
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
3 декабря 2025, 20:45 3590
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
3 декабря 2025, 20:03 2076

