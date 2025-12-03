Италия прекратила участие в программе по закупке американского оружия для Украины

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что участие Рима в программе НАТО по закупке американских вооружений для Украины (PURL) на фоне продолжающихся мирных переговоров является «преждевременным». Об этом сообщает Bloomberg.

Заявление Таяни прозвучало после публикаций о том, что правительство Италии может отложить принятие декрета, позволяющего продолжить поставки военной помощи Украине в следующем году.

Отвечая на вопросы журналистов в Брюсселе 3 декабря, глава МИД Италии отметил, что, если стороны достигнут соглашения и боевые действия прекратятся, потребность в дополнительном вооружении исчезнет: «Будут нужны другие меры, в том числе гарантии безопасности».

При этом известно, что в конце октября Италия непублично выражала готовность оплатить закупку вооружений для Украины в рамках программы PURL.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в случае отсутствия прогресса на переговорах необходимо усиливать давление на Россию — как через устойчивую военную поддержку Украины, так и через санкционные механизмы.