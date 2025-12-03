США развернули первую эскадрилью дронов-камикадзе на Ближнем Востоке

3 декабря Центральное командование США (CENTCOM) объявило о создании новой ударной группы Task Force Scorpion Strike (TFSS). Она станет основой первой американской эскадрильи одноразовых ударных дронов в регионе.

Сообщается, что TFSS уже сформировала эскадрилью недорогих ударных беспилотников LUCAS (Low-cost Unmanned Combat Attack System). Эти дроны сейчас размещены на американской базе на Ближнем Востоке.

Беспилотники LUCAS, используемые Центральным командованием, обладают большой дальностью действия и предназначены для автономной работы. Они могут запускаться с помощью различных механизмов, включая катапульты, ракетные стартовые ускорители, а также с помощью мобильных наземных и транспортных систем.