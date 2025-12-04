USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Аварийная ситуация на борту самолета в Москве

00:10 861

Самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия во время полета над Московской областью. По сообщениям Telegram-каналов, у лайнера произошло возгорание левого двигателя, после чего экипаж начал снижение и около часа выполнял маневры в районе Ступино, сжигая топливо.

Несмотря на возникшие неполадки, пассажирский рейс Москва — Пхукет успешно приземлился в аэропорту Домодедово. По данным ТАСС, возгорание было ликвидировано еще в воздухе, пострадавших нет.

На борту находились 425 человек — 412 пассажиров и 13 членов экипажа.

У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 1967
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2357
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2234
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 10985
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3239
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7292
На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
3 декабря 2025, 22:28 2126
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
3 декабря 2025, 22:15 1920
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
3 декабря 2025, 15:17 6832
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
3 декабря 2025, 20:45 3590
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
3 декабря 2025, 20:03 2077

ЭТО ВАЖНО

У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 1967
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2357
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2234
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 10985
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3239
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7292
На что намекнул Пашинян?
На что намекнул Пашинян?
3 декабря 2025, 22:28 2126
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
В поставляемой в Азербайджан российской говяжьей тушенке нашли свинину
3 декабря 2025, 22:15 1920
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов
Натик Джафарли задает неудобные вопросы министру финансов все еще актуально
3 декабря 2025, 15:17 6832
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
Трамп помиловал конгрессмена, обвиненного из-за Азербайджана
3 декабря 2025, 20:45 3590
Санду закрыла «Русский дом»
Санду закрыла «Русский дом»
3 декабря 2025, 20:03 2077
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться