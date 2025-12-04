Аварийная ситуация на борту самолета в Москве

Самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия во время полета над Московской областью. По сообщениям Telegram-каналов, у лайнера произошло возгорание левого двигателя, после чего экипаж начал снижение и около часа выполнял маневры в районе Ступино, сжигая топливо.

Несмотря на возникшие неполадки, пассажирский рейс Москва — Пхукет успешно приземлился в аэропорту Домодедово. По данным ТАСС, возгорание было ликвидировано еще в воздухе, пострадавших нет.

На борту находились 425 человек — 412 пассажиров и 13 членов экипажа.