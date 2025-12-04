USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»

горячая тема
Эльяс Шафиев, собкор
00:06 971

Береговая охрана Греции арестовала еще двух граждан Азербайджана, занимавшихся перевозкой из Турции нелегальных мигрантов. Вместе с гражданином Турции они высадили на остров Псеринос 142 мигранта, после чего попытались вернуться обратно.

Обнаружили нелегалов 30 ноября: греческий патруль береговой охраны перехватил катер в открытом море. На борту находились два гражданина Азербайджана 18 и 19 лет и 31-летний подданный Турции. Всем троим были предъявлены обвинения в незаконном въезде в страну, торговле людьми и участии в организованной преступной группе. Управление по безопасности морских границ совместно с портовым управлением города Калимнос анализирует полученную информацию и проверяет связи задержанных с другими преступными структурами.

Греческие и турецкие СМИ уже несколько лет пишут о масштабной сети преступных группировок, действующих на побережье Турции

По словам мигрантов, утром 30 ноября они вышли в море из турецкого города Бодрум, заплатив за переправку по 3 тысячи евро каждый. Следует отметить, что это далеко не первый эпизод, когда граждане Азербайджана нарушают государственную границу Греции. Задержания азербайджанцев, управлявших катерами с нелегальными мигрантами на борту, неоднократно происходили и раньше. Примечательно, что в абсолютном большинстве случаев за штурвалом судов стояли юноши 18–20 лет.

Так, в июле 2025 года греческая береговая охрана открыла огонь по скоростному катеру, который после высадки мигрантов пытался уйти в сторону Турции. Управляли судном двое азербайджанцев 20 и 22 лет. Оба были арестованы.

Греческие и турецкие СМИ уже несколько лет пишут о масштабной сети преступных группировок, действующих на побережье Турции. На скоростных катерах они организуют перевозки мигрантов к островам Греции, а также переправляют людей по сухопутному маршруту через Балканы.

По данным источников в Турции, большинство юных азербайджанцев, которых мафия использует в качестве наемных пилотов, являются выходцами из семей азербайджанских мигрантов, давно проживающих в Турции

Следствие располагает данными о том, что турецкая мафия за сравнительно небольшие деньги активно вербует молодых азербайджанцев, которые, не осознавая масштабов ответственности, позволяют использовать себя в качестве «пилотов».

Редакция haqqin.az не располагает информацией о том, сколько граждан Азербайджана находятся в настоящее время в греческих тюрьмах по обвинениям в торговле людьми. Но учитывая частоту задержаний, речь может идти о нескольких десятках человек. Как правило, судебные процессы завершаются для них длительными сроками заключения, поскольку по законам Греции торговля людьми относится к категории особо тяжких преступлений.

По данным источников в Турции, большинство юных азербайджанцев, которых мафия использует в качестве наемных пилотов, являются выходцами из семей азербайджанских мигрантов, давно проживающих в Турции. Преступные группировки активно вербуют молодежь, попытки втянуть в нелегальный бизнес нередко предпринимаются уже в отношении 13-15-летних подростков.

Данный процесс формирует крайне опасную тенденцию: турецкие криминальные сети превращают уязвимых молодых людей в расходный материал для реализации схем по торговле людьми, которые ежегодно приносят мафии миллионы евро и содержат огромные риски для вовлеченных в них подростков.

