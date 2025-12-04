Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»

Береговая охрана Греции арестовала еще двух граждан Азербайджана, занимавшихся перевозкой из Турции нелегальных мигрантов. Вместе с гражданином Турции они высадили на остров Псеринос 142 мигранта, после чего попытались вернуться обратно. Обнаружили нелегалов 30 ноября: греческий патруль береговой охраны перехватил катер в открытом море. На борту находились два гражданина Азербайджана 18 и 19 лет и 31-летний подданный Турции. Всем троим были предъявлены обвинения в незаконном въезде в страну, торговле людьми и участии в организованной преступной группе. Управление по безопасности морских границ совместно с портовым управлением города Калимнос анализирует полученную информацию и проверяет связи задержанных с другими преступными структурами.

Следствие располагает данными о том, что турецкая мафия за сравнительно небольшие деньги активно вербует молодых азербайджанцев, которые, не осознавая масштабов ответственности, позволяют использовать себя в качестве «пилотов». Редакция haqqin.az не располагает информацией о том, сколько граждан Азербайджана находятся в настоящее время в греческих тюрьмах по обвинениям в торговле людьми. Но учитывая частоту задержаний, речь может идти о нескольких десятках человек. Как правило, судебные процессы завершаются для них длительными сроками заключения, поскольку по законам Греции торговля людьми относится к категории особо тяжких преступлений. По данным источников в Турции, большинство юных азербайджанцев, которых мафия использует в качестве наемных пилотов, являются выходцами из семей азербайджанских мигрантов, давно проживающих в Турции. Преступные группировки активно вербуют молодежь, попытки втянуть в нелегальный бизнес нередко предпринимаются уже в отношении 13-15-летних подростков. Данный процесс формирует крайне опасную тенденцию: турецкие криминальные сети превращают уязвимых молодых людей в расходный материал для реализации схем по торговле людьми, которые ежегодно приносят мафии миллионы евро и содержат огромные риски для вовлеченных в них подростков.