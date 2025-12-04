В Калифорнии разбился истребитель F-16 ВВС США

Истребитель F-16C Fighting Falcon, принадлежащий пилотажной группе ВВС США Thunderbirds, потерпел крушение к югу от аэропорта Трона, неподалеку от Долины Смерти, во время планового тренировочного полета.
Инцидент произошел в удаленной пустынной местности. По предварительным данным, самолет врезался в землю при невыясненных обстоятельствах.
Пилот сумел вовремя катапультироваться и получил лишь легкие травмы. Медицинские службы оперативно доставили его в больницу города Риджкрест для обследования и оказания помощи.