Израиль ударил по лагерю в Газе

Не менее шести человек погибли в результате серии израильских авиаударов по палаточному лагерю на западе Хан-Юниса в секторе Газа. По данным палестинских источников, было нанесено не менее четырех ударов.

Сообщения об атаке поступили спустя несколько часов после инцидента в Рафахе на юге сектора Газа, где в результате перестрелки получили ранения пятеро израильских военнослужащих.

В израильской армии заявили, что удары стали ответом на «грубое нарушение соглашения о прекращении огня».