Турция впервые продала боевой корабль стране ЕС и НАТО

Турецкое оборонное предприятие ASFA поставило Румынии корабль Akhisar, строительство которого завершилось в прошлом году.

Передача корабля Командованию ВМС Румынии стала значимым шагом для Анкары, усилив экспорт в оборонной сфере и расширив перспективы военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Как отмечает TRT Haber, включение Akhisar в состав ВМС Румынии будет способствовать укреплению региональной морской безопасности и окажет поддержку процессу модернизации румынских военно-морских сил.