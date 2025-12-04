Иран больше не покрыть платком

Попытка иранских религиозных радикалов вернуть обязательный хиджаб столкнулась с сопротивлением не только части правительства ИРИ, но и влиятельных представителей духовенства.
Заместитель главы исламских семинарий Ирана Хоссейн Рафии сообщил СМИ, что Министерство разведки представило верховному лидеру Али Хаменеи доклад о ситуации с хиджабом и целомудрием в стране.
«Доклад оказался настолько шокирующим, что рахбар выразил глубокое недовольство и направил президенту Ирана специальное письмо с поручениями», — рассказал Рафии.
После 12-дневной войны с Израилем действие статьи Конституции ИРИ об обязательном ношении хиджаба было фактически приостановлено на три месяца. В Тегеране, Исфахане, Реште и других городах женщины свободно появлялись на улицах без платков и традиционных накидок, посещали торговые центры, парки, рестораны.
Понятно, что новая реальность приводила религиозных фанатиков в ярость: они требовали немедленного и жесткого наказания всех, кто нарушает «статус хиджаба».
После сообщения о письме Хаменеи в Сеть попал 11-минутный аудиофайл. Его автор подробно пересказывал доклад разведки, утверждая, что «неподобающее отношение к хиджабу» является частью плана иностранных спецслужб по ослаблению Исламской Республики Иран. Рафии добавил, что пропагандистские и религиозные структуры должны быть готовы к конфронтации с теми, кто выступает против обязательного ношения хиджаба.
Риторика Хоссейна Рафии вызвала в социальных сетях бурю протестов. Многие пользователи объявили о намерении провести массовые демонстрации против возвращения обязательного хиджаба.
Эльяз Хазрати, глава информационного совета правительства Пезешкиана, подтвердил, что верховный лидер направил правительству конфиденциальное письмо о «социальных аномалиях и хиджабе».
По меньшей мере три члена правительства выразили сомнение в целесообразности принятия силовых мер, предупредив, что они могут спровоцировать эскалацию и без того накаленной общественной обстановки.
По словам иранского политолога Масуда Харая, рассказавшего в беседе с haqqin.az о закулисной стороне попытки реставрации обязательного хиджаба, группа влиятельных радикалов, включая генерального прокурора Ирана, безуспешно требовала от парламента и правительства вернуть принудительный хиджаб и начать репрессии. А получив отказ, они «добрались до рахбара», который, по словам собеседника haqqin.az, прятался «в секретном бункере из-за угроз «Моссада». Радикалы описывали рахбару, что Иран «уже не похож на исламскую страну», что женщины ходят без платков, а идеалы революции «под угрозой».
Харай утверждает: потрясенный Хаменеи поручил президенту принять меры, не вникая глубоко в последствия. При этом всем в Иране очевидно, что попытка силового возврата хиджаба обернется массовыми протестами и кровопролитием.
«Ни радикалы, ни умеренные не готовы брать на себя ответственность за новый виток насилия, - считает политолог. - Особенно в условиях внешних угроз, кризиса с водой и электричеством, а также ужасающей экологической ситуации в Тегеране». При этом Харай напомнил слова Пезешкиана: «Хиджаб — личное дело женщины, а не государства».
Неожиданно для многих против обязательного хиджаба выступил аятолла Расул Мунтаджабния — бывший заместитель премьер-министра, генеральный секретарь партии «Джумхуриет-и Ислами» и глава Ассоциации воинственного духовенства. Он призвал отказаться от любых силовых действий:
«Побуждение к одобряемому и запрещение предосудительного — это наука и мастерство, - заявил Мунтаджабния. - Как 80 тысяч проповедников добра в Тегеране могут направлять людей? Следуют ли они сами тому, чему хотят учить других?»
В другом выступлении аятолла Мунтаджабния отметил:
«Почему неверно надетый хиджаб объявляется величайшим грехом, тогда как хищения, притеснения или лишение молодежи будущего остаются без внимания? Прядь волос — это грех? Какой имам учил этому? Такое давление лишь отталкивает молодежь от религии».
По мнению Масуда Харая, если власти действительно решат вернуть принудительный хиджаб, то избежать повторения трагических событий 2023 года, когда убийство Махсы Амини спровоцировало всенародный протест, будет практически невозможно.