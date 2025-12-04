Иран больше не покрыть платком

«Доклад оказался настолько шокирующим, что рахбар выразил глубокое недовольство и направил президенту Ирана специальное письмо с поручениями», — рассказал Рафии.

Заместитель главы исламских семинарий Ирана Хоссейн Рафии сообщил СМИ, что Министерство разведки представило верховному лидеру Али Хаменеи доклад о ситуации с хиджабом и целомудрием в стране.

Попытка иранских религиозных радикалов вернуть обязательный хиджаб столкнулась с сопротивлением не только части правительства ИРИ, но и влиятельных представителей духовенства.

После 12-дневной войны с Израилем действие статьи Конституции ИРИ об обязательном ношении хиджаба было фактически приостановлено на три месяца. В Тегеране, Исфахане, Реште и других городах женщины свободно появлялись на улицах без платков и традиционных накидок, посещали торговые центры, парки, рестораны.

Понятно, что новая реальность приводила религиозных фанатиков в ярость: они требовали немедленного и жесткого наказания всех, кто нарушает «статус хиджаба».

После сообщения о письме Хаменеи в Сеть попал 11-минутный аудиофайл. Его автор подробно пересказывал доклад разведки, утверждая, что «неподобающее отношение к хиджабу» является частью плана иностранных спецслужб по ослаблению Исламской Республики Иран. Рафии добавил, что пропагандистские и религиозные структуры должны быть готовы к конфронтации с теми, кто выступает против обязательного ношения хиджаба.

Риторика Хоссейна Рафии вызвала в социальных сетях бурю протестов. Многие пользователи объявили о намерении провести массовые демонстрации против возвращения обязательного хиджаба.

Эльяз Хазрати, глава информационного совета правительства Пезешкиана, подтвердил, что верховный лидер направил правительству конфиденциальное письмо о «социальных аномалиях и хиджабе».

По меньшей мере три члена правительства выразили сомнение в целесообразности принятия силовых мер, предупредив, что они могут спровоцировать эскалацию и без того накаленной общественной обстановки.