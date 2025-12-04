Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!

История «Бурдж-эль-Бабаса» - сотен одинаковых серых замков в турецкой провинции Болу - долгое время казалась всего лишь провальным строительным проектом.
Фотографии бесконечных рядов недостроенных особняков породили десятки роликов на YouTube, превратились в мемы, а весь комплекс быстро получил прозвище «город-призрак Диснея». Но теперь, когда прокуратура Турции требует по 885 лет тюрьмы каждому из застройщиков, становится ясно: перед нами не ошибка в расчетах, не жертва экономического кризиса и даже не архитектурный абсурд, а одна из крупнейших афер в истории турецкого рынка недвижимости.
Изначально все выглядело почти сказочно: французская готика среди сосновых лесов Анатолии, мини-дворцы с синими шпилями, подогреваемые полы, спа-центры, джакузи на каждом этаже и персональные кинотеатры. Стоимость - от 330 тысяч до полумиллиона долларов за особняк. Целью были обеспеченные клиенты из стран Персидского залива, ищущие после зноя Аравийской пустыни «европейского» отдыха в тишине и прохладе. Но уже тогда настораживало одно обстоятельство: застройщики настаивали на расчетах наличными, избегали банковских транзакций и официальной регистрации сделок. По версии следствия, это было частью заранее спланированной схемы.
Прокуратура утверждает, что Sarot Group изначально использовала строительство как ширму. Из собранных 67 миллионов долларов лишь малая часть пошла на возведение объектов. Остальные средства - без налоговой отчетности, банковских следов и каких-либо закупочных документов - исчезли. В разные периоды стройка практически останавливалась, но инвесторов продолжали убеждать в необходимости «доплат» за ускорение работ, хотя на площадке в это время едва шевелилась техника.
Когда в 2018 году компания объявила о банкротстве, это объяснялось падением лиры и общим экономическим кризисом. Но позже выяснилось, что значительные суммы переводились на связанные фирмы, часть - на частные счета, а еще часть и вовсе растворилась. В деле фигурируют показания бывших сотрудников: по их словам, руководители группы перевозили крупные суммы наличными за пределы региона, а некоторые сделки сознательно не фиксировались, чтобы «не оставлять следов».
Следствие вскрыло и дополнительные эпизоды. Выяснилось, что многие дома были проданы сразу нескольким покупателям. Часть участков официально никогда под строительство не выделялась. Несколько инвесторов из Кувейта и Катара, заплатившие по 400 тысяч долларов, так и не получили ни одного юридически оформленного документа на свою будущую недвижимость - только визуализации и уверения по телефону. В 2017 году некоторые из них пытались судиться, но застройщики ссылались на «временные сложности» и откладывали процесс.
Но еще до того, как вскрылись финансовые махинации, проект успел вызвать резкую реакцию у жителей Модорно. Исторический город известен своей традиционной османской архитектурой - белые фасады, деревянные ставни, узкие улочки, холмы и густые леса. На этом фоне сотни одинаковых серых замков в неоготическом стиле выглядели как чужеродное вторжение. Экологи говорили о варварской вырубке леса, изменении водного баланса и уничтожении природных ландшафтов. Местные жители собирали подписи, требуя остановить строительство и называя проект «убийством природы и истории».
Сегодня долина действительно напоминает декорацию постапокалиптического фильма. 587 недостроенных замков стоят пустыми: штукатурка осыпается, крыши провисают, на земле валяются трубы, вокруг сплошь бетонные блоки и брошенные инструменты. Жизнь здесь остановилась. Эксперты считают, что для завершения проекта потребовалось бы не менее 180 миллионов долларов, но это уже невозможно: документы по сделкам исчезли, кадастровая информация неполная либо вовсе утрачена, и установить, кому принадлежат конкретные здания, не представляется возможным.
Суд над застройщиками, судя по масштабам обвинений, станет одним из самых громких в современной Турции. Дело имеет и политический оттенок: компания Sarot Group активно привлекала зарубежных инвесторов, участвовала в государственных выставках и представляла «Бурдж-эль-Бабас» как образец турецкого девелопмента. Теперь же прокуратура настаивает, что весь этот фасад был частью тщательно выстроенной легенды.
Судя по всему, «Бурдж-эль-Бабас» уже обречен войти в историю. Но не как курорт мечты, а в качестве напоминания о том, как легко люди верят в красивую сказку и как быстро эта сказка превращается в материал для громких уголовных дел.