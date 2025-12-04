Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!

История «Бурдж-эль-Бабаса» - сотен одинаковых серых замков в турецкой провинции Болу - долгое время казалась всего лишь провальным строительным проектом. Фотографии бесконечных рядов недостроенных особняков породили десятки роликов на YouTube, превратились в мемы, а весь комплекс быстро получил прозвище «город-призрак Диснея». Но теперь, когда прокуратура Турции требует по 885 лет тюрьмы каждому из застройщиков, становится ясно: перед нами не ошибка в расчетах, не жертва экономического кризиса и даже не архитектурный абсурд, а одна из крупнейших афер в истории турецкого рынка недвижимости.

Изначально все выглядело почти сказочно: французская готика среди сосновых лесов Анатолии, мини-дворцы с синими шпилями, подогреваемые полы, спа-центры, джакузи на каждом этаже и персональные кинотеатры. Стоимость - от 330 тысяч до полумиллиона долларов за особняк. Целью были обеспеченные клиенты из стран Персидского залива, ищущие после зноя Аравийской пустыни «европейского» отдыха в тишине и прохладе. Но уже тогда настораживало одно обстоятельство: застройщики настаивали на расчетах наличными, избегали банковских транзакций и официальной регистрации сделок. По версии следствия, это было частью заранее спланированной схемы. Прокуратура утверждает, что Sarot Group изначально использовала строительство как ширму. Из собранных 67 миллионов долларов лишь малая часть пошла на возведение объектов. Остальные средства - без налоговой отчетности, банковских следов и каких-либо закупочных документов - исчезли. В разные периоды стройка практически останавливалась, но инвесторов продолжали убеждать в необходимости «доплат» за ускорение работ, хотя на площадке в это время едва шевелилась техника. Когда в 2018 году компания объявила о банкротстве, это объяснялось падением лиры и общим экономическим кризисом. Но позже выяснилось, что значительные суммы переводились на связанные фирмы, часть - на частные счета, а еще часть и вовсе растворилась. В деле фигурируют показания бывших сотрудников: по их словам, руководители группы перевозили крупные суммы наличными за пределы региона, а некоторые сделки сознательно не фиксировались, чтобы «не оставлять следов».