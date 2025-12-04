Протесты против повышения налогов. В Софии!

Наблус (Западный берег). Израильские военные сносят дом палестинского заключенного Абдула Карима Санубара

Новый Орлеан (США). Протестующий размахивает флагом во время демонстрации против иммиграционных проверок

Каракас (Венесуэла). Президент Николас Мадуро присягает флагу Венесуэлы на митинге

Тегусигальпа (Гондурас). Жена и дочери бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса празднуют его помилование президентом США Дональдом Трампом. Эрнандес в прошлом году был приговорен к 45 годам тюремного заключения за помощь наркоторговцам в переправке сотен тонн кокаина через Гондурас в США

Нант (Франция). Протестующий в футболке с надписью «Спасибо, босс!» на демонстрации с требованием повышения зарплаты и против мер жесткой экономии

София (Болгария). Столкновения полиции с протестующими во время митинга против повышения налогов и увеличения взносов в систему социального страхования