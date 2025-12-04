USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Протесты против повышения налогов. В Софии!

Наблус (Западный берег). Израильские военные сносят дом палестинского заключенного Абдула Карима Санубара

Новый Орлеан (США). Протестующий размахивает флагом во время демонстрации против иммиграционных проверок

Каракас (Венесуэла). Президент Николас Мадуро присягает флагу Венесуэлы на митинге

Тегусигальпа (Гондурас). Жена и дочери бывшего президента Хуана Орландо Эрнандеса празднуют его помилование президентом США Дональдом Трампом. Эрнандес в прошлом году был приговорен к 45 годам тюремного заключения за помощь наркоторговцам в переправке сотен тонн кокаина через Гондурас в США

Нант (Франция). Протестующий в футболке с надписью «Спасибо, босс!» на демонстрации с требованием повышения зарплаты и против мер жесткой экономии

София (Болгария). Столкновения полиции с протестующими во время митинга против повышения налогов и увеличения взносов в систему социального страхования

Танами (Австралия). Песчаная буря в пустыне Танами

Фермеры блокируют и громят. В Греции!
Фермеры блокируют и громят. В Греции!
01:54 320
Протесты против повышения налогов. В Софии!
Протесты против повышения налогов. В Софии!
01:46 266
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!
01:36 616
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
3 декабря 2025
01:30 3086
Иран больше не покрыть платком
Иран больше не покрыть платком
01:11 839
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России
3 декабря 2025, 23:00
3 декабря 2025, 23:00 2738
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе
3 декабря 2025, 20:39
3 декабря 2025, 20:39 2608
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
3 декабря 2025, 22:43
3 декабря 2025, 22:43 2851
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту
3 декабря 2025, 17:42
3 декабря 2025, 17:42 11184
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
3 декабря 2025, 21:17
3 декабря 2025, 21:17 3709
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед
3 декабря 2025, 17:14
3 декабря 2025, 17:14 7412

