Фермеры блокируют и громят. В Греции!

Салоники (Греция). Фермеры блокируют пограничные пункты и основные дороги из-за задержек с субсидиями, высоких производственных затрат и низких цен на сельхозпродукцию

Краматорск (Украина). Жители осадного города уединились на балконах своих квартир в здании, пострадавшем от удара российского беспилотника

Сеул (Южная Корея). Сторонники отстраненного от должности бывшего президента Юн Сок Ёля провозглашают лозунги у штаб-квартиры правящей Демпартии во время митинга, посвященного первой годовщине объявления им военного положения

Хан-Юнис (Газа). Люди собрались посмотреть на массовую свадьбу 54 пар, организованную гуманитарным фондом «Аль-Фарес аль-Шахим»

Ченнаи (Индия). Проливные дожди, вызванные циклоном "Дитва"

Вашингтон (США). Рождественская елка - красная ель высотой 53 фута из Невады - установлена в Капитолии