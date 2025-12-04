USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Фермеры блокируют и громят. В Греции!

объектив haqqin.az
Отдел информации
01:54 320

Салоники (Греция). Фермеры блокируют пограничные пункты и основные дороги из-за задержек с субсидиями, высоких производственных затрат и низких цен на сельхозпродукцию

Краматорск (Украина). Жители осадного города уединились на балконах своих квартир в здании, пострадавшем от удара российского беспилотника

Сеул (Южная Корея). Сторонники отстраненного от должности бывшего президента Юн Сок Ёля провозглашают лозунги у штаб-квартиры правящей Демпартии во время митинга, посвященного первой годовщине объявления им военного положения

Хан-Юнис (Газа). Люди собрались посмотреть на массовую свадьбу 54 пар, организованную гуманитарным фондом «Аль-Фарес аль-Шахим»

Ченнаи (Индия). Проливные дожди, вызванные циклоном "Дитва"

Вашингтон (США). Рождественская елка - красная ель высотой 53 фута из Невады - установлена в Капитолии

Токио (Япония). Роботы Unitree G1 китайского производства демонстрируют свои боксерские способности перед публикой на международной выставке

Фермеры блокируют и громят. В Греции!
Фермеры блокируют и громят. В Греции! объектив haqqin.az
01:54 321
Протесты против повышения налогов. В Софии!
Протесты против повышения налогов. В Софии! объектив haqqin.az
01:46 266
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов! наша корреспонденция
01:36 616
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером обновлено 01:30
01:30 3086
Иран больше не покрыть платком
Иран больше не покрыть платком разбираем с иранским политологом Масудом Хараем
01:11 839
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 2738
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2608
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2851
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 11184
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3709
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7412

ЭТО ВАЖНО

Фермеры блокируют и громят. В Греции!
Фермеры блокируют и громят. В Греции! объектив haqqin.az
01:54 321
Протесты против повышения налогов. В Софии!
Протесты против повышения налогов. В Софии! объектив haqqin.az
01:46 266
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов! наша корреспонденция
01:36 616
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером обновлено 01:30
01:30 3086
Иран больше не покрыть платком
Иран больше не покрыть платком разбираем с иранским политологом Масудом Хараем
01:11 839
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 2738
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2608
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2851
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 11184
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3709
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться