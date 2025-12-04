USD 1.7000
EUR 1.9791
RUB 2.1951
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

США обиделись на Европу

01:59 479

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских поставщиков оружия.

Об этом сообщает Politico.

Трое дипломатов НАТО сообщили изданию, что эти слова прозвучали сегодня, 3 декабря, во время встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они предоставляют приоритет собственной оборонной промышленности над американскими поставщиками оружия", - отметили они.

Ландау призвал европейских министров не игнорировать участие американских оборонных компаний в перевооружении стран ЕС.

По словам другого чиновника Госдепа США, Ландау заявил, что Европа должна превратить свои обязательства по расходам на оборону в реальные возможности. Кроме того, по его словам, "протекционистская и эксклюзивная политика, которая вытесняет американские компании с рынка, подрывает нашу коллективную оборону".

Politico отметило, что отсутствие госсекретаря Марко Рубио стало первым случаем более чем за 20 лет, когда главный дипломат США отсутствовал на встрече министров стран-членов НАТО.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на американское оружие для Украины.

Фермеры блокируют и громят. В Греции!
Фермеры блокируют и громят. В Греции! объектив haqqin.az
01:54 321
Протесты против повышения налогов. В Софии!
Протесты против повышения налогов. В Софии! объектив haqqin.az
01:46 266
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов! наша корреспонденция
01:36 617
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером обновлено 01:30
01:30 3086
Иран больше не покрыть платком
Иран больше не покрыть платком разбираем с иранским политологом Масудом Хараем
01:11 840
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 2738
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2609
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2851
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 11184
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3709
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7412

ЭТО ВАЖНО

Фермеры блокируют и громят. В Греции!
Фермеры блокируют и громят. В Греции! объектив haqqin.az
01:54 321
Протесты против повышения налогов. В Софии!
Протесты против повышения налогов. В Софии! объектив haqqin.az
01:46 266
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов!
Как застройщики кидают в Турции: 587 недостроенных домов! наша корреспонденция
01:36 617
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером
Трамп о встрече Путина с Уиткоффом и Кушнером обновлено 01:30
01:30 3086
Иран больше не покрыть платком
Иран больше не покрыть платком разбираем с иранским политологом Масудом Хараем
01:11 840
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема
3 декабря 2025, 23:00 2738
Армения закрепляется в Европе
Армения закрепляется в Европе наше поле зрения
3 декабря 2025, 20:39 2609
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика
3 декабря 2025, 22:43 2851
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту все еще актуально
3 декабря 2025, 17:42 11184
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 3709
Российская армия продолжает идти вперед
Российская армия продолжает идти вперед все еще актуально
3 декабря 2025, 17:14 7412
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться