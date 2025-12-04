США обиделись на Европу

Заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они отдают предпочтение собственной оборонной промышленности вместо американских поставщиков оружия.

Об этом сообщает Politico.

Трое дипломатов НАТО сообщили изданию, что эти слова прозвучали сегодня, 3 декабря, во время встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса.

"Заместитель государственного секретаря США Кристофер Ландау раскритиковал европейских союзников по НАТО за то, что они предоставляют приоритет собственной оборонной промышленности над американскими поставщиками оружия", - отметили они.

Ландау призвал европейских министров не игнорировать участие американских оборонных компаний в перевооружении стран ЕС.

По словам другого чиновника Госдепа США, Ландау заявил, что Европа должна превратить свои обязательства по расходам на оборону в реальные возможности. Кроме того, по его словам, "протекционистская и эксклюзивная политика, которая вытесняет американские компании с рынка, подрывает нашу коллективную оборону".

Politico отметило, что отсутствие госсекретаря Марко Рубио стало первым случаем более чем за 20 лет, когда главный дипломат США отсутствовал на встрече министров стран-членов НАТО.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что союзники должны ежемесячно выделять не менее 1 млрд долларов на американское оружие для Украины.