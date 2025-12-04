USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Кремль не отступает ни на йоту

Азербайджанская нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро

10:12 908

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до $62,94 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до $59,26.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,32, или 0,48% - до $66,54.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,33, или 0,51%, составив $64,54.

Напомним, в госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Отметим, что инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели, который имеет непосредственное влияние на динамику цен на нефть.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1261
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1262
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1762
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5826
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1269
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5449
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 930
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1022
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7337
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5554
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 827

ЭТО ВАЖНО

