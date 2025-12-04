Азербайджанская нефть дорожает благодаря Трампу и Мадуро

Цена февральских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,43% относительно предыдущего закрытия - до $62,94 за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,53%, до $59,26.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,32, или 0,48% - до $66,54.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,33, или 0,51%, составив $64,54.

Напомним, в госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Отметим, что инвесторы оценивают возможное разрешение конфликта между США и Венесуэлой - одного из ключевых геополитических факторов текущей недели, который имеет непосредственное влияние на динамику цен на нефть.