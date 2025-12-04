От России потребовали вернуть украинских детей

США и еще 90 стран, участвовавших в 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 3 декабря, проголосовали за резолюцию с требованием к России «немедленно, безопасно и безусловно» вернуть всех украинских детей, которые «были насильственно перемещены или депортированы». Их голосов хватило для принятия документа, сообщается на сайте организации.

Резолюцию «Возвращение украинских детей» предложили в том числе Украина и Канада, в голосовании по ней поучаствовали 160 стран. Против документа выступили 12 стран, включая Россию, Беларусь, Кубу, Иран, КНДР, Мали и Судан, еще 57 воздержались. Примечательно, что резолюцию поддержали США, которые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа несколько раз голосовали против критикующих Россию решений.

В документе также «настоятельно призывают» Россию прекратить практику «идеологической обработки» детей, их разлучения с семьями, а также изменения их личного статуса в том числе через предоставление гражданства и передачу приемным семьям. По словам замминистра иностранных дел Украины Марьяны Бецы, Россия депортировала как минимум 20 тысяч украинских детей, некоторых из них удалось вернуть.

Власти Украины неоднократно обвиняли РФ в вывозе украинских детей из захваченных регионов. По их данным, с 2022 года из Украины депортировали более 19,5 тысячи детей, вернуть удалось 1605. Вывоз детей с захваченных территорий в Россию стал основанием для выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

В ответ российские власти утверждали, что не похищали детей, а вывозили для обеспечения их безопасности.