USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

От России потребовали вернуть украинских детей

резолюция ООН
10:33 827

США и еще 90 стран, участвовавших в 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН в среду, 3 декабря, проголосовали за резолюцию с требованием к России «немедленно, безопасно и безусловно» вернуть всех украинских детей, которые «были насильственно перемещены или депортированы». Их голосов хватило для принятия документа, сообщается на сайте организации.

Резолюцию «Возвращение украинских детей» предложили в том числе Украина и Канада, в голосовании по ней поучаствовали 160 стран. Против документа выступили 12 стран, включая Россию, Беларусь, Кубу, Иран, КНДР, Мали и Судан, еще 57 воздержались. Примечательно, что резолюцию поддержали США, которые после возвращения в Белый дом Дональда Трампа несколько раз голосовали против критикующих Россию решений.

В документе также «настоятельно призывают» Россию прекратить практику «идеологической обработки» детей, их разлучения с семьями, а также изменения их личного статуса в том числе через предоставление гражданства и передачу приемным семьям. По словам замминистра иностранных дел Украины Марьяны Бецы, Россия депортировала как минимум 20 тысяч украинских детей, некоторых из них удалось вернуть.

Власти Украины неоднократно обвиняли РФ в вывозе украинских детей из захваченных регионов. По их данным, с 2022 года из Украины депортировали более 19,5 тысячи детей, вернуть удалось 1605. Вывоз детей с захваченных территорий в Россию стал основанием для выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой.

В ответ российские власти утверждали, что не похищали детей, а вывозили для обеспечения их безопасности.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1263
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1266
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1764
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5826
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1272
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5449
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 932
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1023
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7338
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5554
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 828

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1263
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1266
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1764
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5826
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1272
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5449
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 932
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1023
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7338
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5554
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться