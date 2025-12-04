Турция ускоряет путь к газовому хабу

Турция движется в верном направлении на пути к формированию международного газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в Стамбуле.

«Мы работаем в правильном направлении. По мере увеличения объемов конкурентоспособного газа, поступающего в Турцию, и экспортных мощностей вокруг нас, я думаю, мы автоматически создаем этот газовый хаб», – сказал он.

Министр указал, что за счет масштабного рынка и достаточных мощностей страна способна ежегодно принимать от нескольких миллиардов до порядка 70–80 млрд кубометров газа. По его словам, власти внимательно следят за развитием ситуации и уже перенесли энергетическую биржу EPİAŞ в стамбульский финансовый центр. Он также отметил, что республика получает газ по 14 направлениям, включая поставки по трубопроводам из России, Азербайджана и Ирана.

Идея создания газового хаба в Турции была предложена президентом России Владимиром Путиным в октябре 2022 года – предполагалось, что проект позволит переориентировать объемы, потерянные из-за сокращения транзита по «Северному потоку». Турецкие власти ранее подчеркивали, что в инфраструктурном плане страна практически готова к запуску инициативы. Кроме того, сообщалось о планах открыть в Стамбуле центр торговли газом со своим собственным ценовым индексом.