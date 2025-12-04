USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Турция ускоряет путь к газовому хабу

10:35

Турция движется в верном направлении на пути к формированию международного газового хаба. Об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов республики Алпарслан Байрактар в Стамбуле.

«Мы работаем в правильном направлении. По мере увеличения объемов конкурентоспособного газа, поступающего в Турцию, и экспортных мощностей вокруг нас, я думаю, мы автоматически создаем этот газовый хаб», – сказал он.

Министр указал, что за счет масштабного рынка и достаточных мощностей страна способна ежегодно принимать от нескольких миллиардов до порядка 70–80 млрд кубометров газа. По его словам, власти внимательно следят за развитием ситуации и уже перенесли энергетическую биржу EPİAŞ в стамбульский финансовый центр. Он также отметил, что республика получает газ по 14 направлениям, включая поставки по трубопроводам из России, Азербайджана и Ирана.

Идея создания газового хаба в Турции была предложена президентом России Владимиром Путиным в октябре 2022 года – предполагалось, что проект позволит переориентировать объемы, потерянные из-за сокращения транзита по «Северному потоку». Турецкие власти ранее подчеркивали, что в инфраструктурном плане страна практически готова к запуску инициативы. Кроме того, сообщалось о планах открыть в Стамбуле центр торговли газом со своим собственным ценовым индексом.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
11:10
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
10:41
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России
3 декабря 2025, 23:00
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
3 декабря 2025, 22:43
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
10:47
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
00:06
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
3 декабря 2025, 21:17
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей
10:33

