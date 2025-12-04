Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным

«Знаете, когда я был в этом офисе, то говорил об отсутствии козырей. Я сказал (Зеленскому в феврале), что у вас нет карт. Вот тогда и нужно было договариваться. Я думал, что то время гораздо лучше подходило для урегулирования. Но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», — сказал Трамп. Он также повторил, что если бы в свое время был президентом вместо Джо Байдена, войны бы не случилось, а у Украины была бы «вся их территория».

Ранее Трамп заявил, что переговоры его спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера с российским президентом Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». «Я считаю, вчера у них была очень хорошая встреча с президентом Путиным. Что из этого выйдет? Не могу сказать, потому что для танго нужны двое. ...Но думаю, мы с ними довольно хорошо поработали - очень довольны», — утверждает Трамп.

«У них сложилось впечатление, что он хотел бы, чтобы война закончилась. Я думаю, он хотел бы вернуться к более нормальной жизни», — сказал Трамп в ходе общения с журналистами в Овальном кабинете. Глава Белого дома предположил, что Путин хочет торговать с США вместо того, чтобы терять «тысячи солдат в неделю». При этом Трамп не смог сказать, стало ли окончание войны в Украине ближе после переговоров, поскольку он не знает, «что делает Кремль».

Говоря об Украине, Трамп заявил, что представители страны «довольно хорошо» относятся к «мирному плану» США.

После переговоров с американской стороной в Кремле призвали не считать, что Путин отверг «мирный план» Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что отдельные пункты были отмечены как «неприемлемые», но «поиск компромисса» продолжается.

Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации президента США сообщает, что следующие переговоры Уиткоффа и Кушнера с украинской делегацией во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны страны (СНБО) Рустемом Умеровым пройдут 4 декабря в Майами. О подготовке к продолжению переговоров также заявлял и президент Украины Владимир Зеленский.