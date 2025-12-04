Сенаторы выступили против Трампа

Группа американских сенаторов представила резолюцию, в которой призывает администрацию президента Дональда Трампа воздержаться от использования военной силы против Венесуэлы без согласия Конгресса. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте сенатора от Вирджинии Тима Кейна.

Документ, подготовленный Кейном совместно с сенаторами Рэндом Полом (Кентукки), Адамом Шиффом (Калифорния) и лидером демократов в верхней палате Чаком Шумером (Нью-Йорк), направлен на предотвращение любых действий, которые могли бы привести к участию американских вооруженных сил «в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, если это не будет одобрено Конгрессом». Законодатели напомнили, что 2 декабря Дональд Трамп заявил о готовности США «очень скоро» начать наносить удары по наземным целям в Латинской Америке в рамках кампании против наркокартелей.

«Американцы не хотят, чтобы их втягивали в бесконечную войну с Венесуэлой без публичного обсуждения или голосования», – подчеркнул Пол, который последовательно выступает против вмешательства США в дела других государств.

В резолюции отдельно указано, что полномочия объявлять войну принадлежат исключительно Конгрессу. В документе отмечается, что «Конгресс не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не давал разрешения на применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее». В тексте также содержится призыв прекратить подобное применение силы.

Отмечается, что в ноябре Сенат уже рассматривал аналогичную инициативу, но она не нашла необходимой поддержки: 49 сенаторов высказались «за», 51 – «против», тогда как для принятия требовалось большинство голосов. Обе палаты Конгресса на тот момент контролировались Республиканской партией.

Кроме того, в ноябре телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что администрация Трампа пытается получить правовое заключение Минюста, которое позволило бы наносить удары по объектам в Венесуэле без предварительного одобрения Конгресса.