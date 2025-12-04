Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»

В Гянджинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу жителя Товузского района Исмаила Гасанова, обвиняемого в участии в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории иностранного государства — так называемого «вагнеровца».

Как сообщает haqqin.az, Исмаил Гасанов, будучи осужденным в одной из зарубежных стран за умышленное убийство и другие тяжкие и особо тяжкие преступления против личности и находясь в пенитенциарном учреждении этой страны, был лично отобран руководителем вооруженной группировки «Вагнер» Евгением Пригожиным, освобожден от дальнейшего отбывания наказания и за оговоренное вознаграждение привлечен к участию в различных военных операциях.

Так, находясь в российском городе Пензе, 25 ноября 2022 года он выехал в Луганскую область Украины, вступил там в состав незаконного вооруженного формирования и до 25 мая 2023 года участвовал в деятельности вооруженной группы, не предусмотренной законодательством как иностранного государства, так и Азербайджана.

В июле этого года он был установлен и задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Государственной службой безопасности.

Обвиняемый Исмаил Гасанов признал себя виновным по предъявленному обвинению. В показаниях он заявил, что за совершенное им преступление в России получил 12 лет лишения свободы и отбыл 8 лет 6 месяцев.

«19 ноября 2022 года руководитель вооруженной группировки «Вагнер» приехал в исправительное учреждение, где я отбывал наказание, и встретился с заключенными. Нам предложили участвовать в российско-украинской войне сроком на 6 месяцев. Взамен пообещали после окончания этого срока выплатить каждому заключенному 91 100 рублей, освободить и предоставить российское гражданство. Заключенных, согласившихся отправиться на войну, через несколько дней увезли в Ростов», — рассказал подсудимый.

Гасанов добавил, что в Ростове подписал письменный контракт с группировкой «Вагнер», после чего был отправлен в Луганскую область Украины. В течение 14 дней там проходили тренировки по обращению с различными видами оружия и другим элементам ведения боевых действий. «Я никогда не участвовал в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими, не совершал нападений на учреждения или отдельных лиц.

Моей основной задачей была эвакуация погибших и раненых военнослужащих из зоны боя. По завершении 6-месячного срока 25 мая 2023 года меня вывезли в район, граничащий с Ростовом. Там члены группировки «Вагнер» выдали мне 91 100 рублей (примерно 2000 манатов). Также мне вручили медаль и почетную грамоту за участие в боях. После этого меня доставили в Россию и освободили», - сказал Гасанов.

Он также сообщил, что после освобождения каждому из бывших заключенных был выдан простой мобильный телефон и SIM-карта российского оператора. В период пребывания в России руководство «Вагнер» звонило Гасанову и предлагало участвовать в боевых действиях в качестве наемника в Украине, Мали и Сирии за 25 000 рублей в месяц, но он отказался. По его словам, после возвращения он получил российское гражданство: «Я не знал, что участие в российско-украинской войне влечет уголовную ответственность. Я раскаиваюсь. Прошу суд назначить мне мягкое наказание».

Суд приговорил Исмаила Гасанова к 3 годам 6 месяцам лишения свободы.