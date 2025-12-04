Мирза Кадым Иревани в 26-м издании проекта «Халг Аманаты»

26-е издание проекта «Халг Аманаты», реализуемое Халг Банком, посвящено выдающемуся художнику XIX века, основателю станковой живописи Мирзе Кадыму Иревани. В соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева в нашей стране проводятся различные юбилейные мероприятия в связи с празднованием 200-летия Мирзы Кадыма Иревани. Подготовлен на азербайджанском, английском и русском языках, и издан в изящном оформлении художественный альбом, повествующий о жизнии и творчестве М. К. Иревани.

Произведения Мирзы Кадыма Иревани экспонируются в известных музеях и коллекциях мира. Особое место в его творчестве занимают настенные росписи и живопись, украшавшие когда-то стены Сардарского (Ханского) дворца, а дошедшие до наших дней его творения являются важным компонентом культурного наследия, как Иреванского края, так и всего Азербайджана в целом. Начиная с 4 декабря с 18:00 до 21:00 по будням, и с 10:00 до 16:00 по субботам и воскресеньям в художественной галерее, расположенной в главном здании ОАО Халг Банк, можно будет посетить выставку произведений М. К. Иревани. Следует отметить, что вход на выставку, экспонируемую по адресу проспект Иншаатчылар, 22 L, свободный.