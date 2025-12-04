Путин опять про «ДНР» и Аляску

Президент России Владимир Путин заявил, что его встреча с представителями Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером продолжалась длительное время, поскольку «участники детально обсудили каждый пункт предложений по возможному урегулированию». По словам Путина, Россия «ранее предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать боевых действий», однако Киев «отклонил эти предложения». Он охарактеризовал переговоры как «очень полезные» и отметил, что «делать выводы пока преждевременно», хотя сама встреча, по его словам, «была необходимой».

Путин заявил, что американские предложения, представленные в Москве, «были основаны на договоренностях, достигнутых им с бывшим президентом США Дональдом Трампом на встрече на Аляске». По словам российского президента, обсуждение «заняло продолжительное время из-за необходимости пройтись практически по каждому пункту документа».

Он также отметил, что Россия «предпринимала попытки выстроить отношения» между сепаратистскими «ДНР» и «ЛНР» и Украиной, однако Киев «не признавал их статус», а «руководство» сепаратистов, по словам Путина, «выражало нежелание оставаться в составе Украины» и «заявило об этом на (так называемом) референдуме».

Кроме того, Путин сообщил, что американская сторона разделила 27 пунктов предложенного ранее плана Дональда Трампа на «четыре тематических пакета» и предложила обсуждать их по отдельности. По его словам, представители США в настоящее время «ведут активную дипломатическую работу в различных столицах».