Тайные авиаудары США всплыли в мессенджере

Телеканал ссылается на два источника, ознакомившихся с докладом исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Стивена Стеббинса, где он пришел к выводу, что данная информация является секретной. В документе представлены результаты более чем восьмимесячного расследования инцидента. Кроме того, в докладе отмечается, что Хегсет нарушил правила Пентагона, используя личный телефон для служебных целей.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что копия доклада была направлена в Конгресс, а его отредактированная и несекретная версия должна быть обнародована в четверг. Расследование было инициировано по требованию законодателей и продолжается уже восемь месяцев. В апреле Стеббинс заявлял, что ведомство проверит, соблюдал ли глава Пентагона и его персонал правила использования коммерческих мессенджеров.

Повышенное внимание к вопросам кибербезопасности среди американских госслужащих возникло после скандала с использованием высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что 11 марта получил запрос на подключение к Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Два дня спустя журналист был добавлен в групповой чат, где члены администрации обсуждали удары по Йемену. По словам Голдберга, 15 марта Пит Хегсет опубликовал в чате сообщение с деталями предстоящих ударов и предполагаемыми сроками операции, совпавшими с публикацией первых сообщений в соцсетях о бомбардировках.