Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Тайные авиаудары США всплыли в мессенджере

11:10 666

Информация об американских авиаударах по позициям йеменских хуситов, которую глава Пентагона Пит Хегсет опубликовал в мессенджере Signal, носила секретный характер, сообщает телеканал NBC.

Телеканал ссылается на два источника, ознакомившихся с докладом исполняющего обязанности генерального инспектора Пентагона Стивена Стеббинса, где он пришел к выводу, что данная информация является секретной. В документе представлены результаты более чем восьмимесячного расследования инцидента. Кроме того, в докладе отмечается, что Хегсет нарушил правила Пентагона, используя личный телефон для служебных целей.

Ранее телеканал CBS со ссылкой на источник сообщал, что копия доклада была направлена в Конгресс, а его отредактированная и несекретная версия должна быть обнародована в четверг. Расследование было инициировано по требованию законодателей и продолжается уже восемь месяцев. В апреле Стеббинс заявлял, что ведомство проверит, соблюдал ли глава Пентагона и его персонал правила использования коммерческих мессенджеров.

Повышенное внимание к вопросам кибербезопасности среди американских госслужащих возникло после скандала с использованием высокопоставленными чиновниками мессенджера Signal для обсуждения сведений, составляющих государственную тайну. 24 марта главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг сообщил, что 11 марта получил запрос на подключение к Signal от пользователя с ником Майк Уолтц. Два дня спустя журналист был добавлен в групповой чат, где члены администрации обсуждали удары по Йемену. По словам Голдберга, 15 марта Пит Хегсет опубликовал в чате сообщение с деталями предстоящих ударов и предполагаемыми сроками операции, совпавшими с публикацией первых сообщений в соцсетях о бомбардировках.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1272
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1282
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1772
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5828
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1286
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5451
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 938
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1027
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7342
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5555
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 828

