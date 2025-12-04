В Бельгии не желают поражения России: громкие заявления премьера

Россия «не проиграет войну» Украине, и заявления о ее поражении — это «байка и полная иллюзия», поэтому российские активы после войны «придется возвращать Кремлю». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью бельгийскому изданию La Libre.

Премьер Бельгии заявил о «невероятном давлении» вокруг вопроса изъятия замороженных активов России. Попытку передать Украине средства России де Вевер называет «кражей».

«Кража замороженных активов другой страны, ее суверенных фондов благосостояния, никогда ранее не осуществлялась. Это деньги Центрального банка России. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковывались, а были заморожены», - говорит де Вевер.

По его словам, после окончания войны государство, которое ее проиграло, должно само отказаться от всех активов или их части. Однако, по его мнению, Россия побеждает в войне. Более того, поражение России в этой войне является «нежелательным».

«Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Россия не проиграет. Это байка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы они проиграли, чтобы в стране, обладающей ядерным оружием, не царила нестабильность», - объяснил свои рассуждения де Вевер.

«Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия «вечно». Кажется, это довольно долгий срок», - резюмировал свою речь бельгийский премьер.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что обновленный, еще не опубликованный план Еврокомиссии по передаче Украине замороженных российских активов для Бельгии абсолютно неприемлем.

Европейское издание Politico со ссылкой на источники пишет, что ситуация с возможной конфискацией замороженных российских активов в ЕС остается тупиковой. По ее данным, предложение о выделении Украине репарационного кредита стало проблемным после того, как между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером возникли разногласия. В сентябре Мерц публично призвал ЕС экспроприировать российские активы для помощи Украине. В то время де Вевер вел переговоры с рядом чиновников ЕС по поводу суверенных активов РФ.

Газета подчеркнула, что европейские лидеры все еще не могут переубедить де Вевера, что мешает согласованию окончательного плана по конфискации активов России. Европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что внутренние разногласия помешают сообществу принять скоординированное решение.