USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

В Бельгии не желают поражения России: громкие заявления премьера

11:20 723

Россия «не проиграет войну» Украине, и заявления о ее поражении — это «байка и полная иллюзия», поэтому российские активы после войны «придется возвращать Кремлю». Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер в интервью бельгийскому изданию La Libre.

Премьер Бельгии заявил о «невероятном давлении» вокруг вопроса изъятия замороженных активов России. Попытку передать Украине средства России де Вевер называет «кражей».

«Кража замороженных активов другой страны, ее суверенных фондов благосостояния, никогда ранее не осуществлялась. Это деньги Центрального банка России. Даже во время Второй мировой войны деньги Германии не конфисковывались, а были заморожены», - говорит де Вевер.

По его словам, после окончания войны государство, которое ее проиграло, должно само отказаться от всех активов или их части. Однако, по его мнению, Россия побеждает в войне. Более того, поражение России в этой войне является «нежелательным».

«Но кто действительно верит, что Россия проиграет в Украине? Россия не проиграет. Это байка, полная иллюзия. Даже нежелательно, чтобы они проиграли, чтобы в стране, обладающей ядерным оружием, не царила нестабильность», - объяснил свои рассуждения де Вевер.

«Кто верит, что Путин спокойно примет конфискацию российских активов? Москва дала нам понять, что в случае конфискации Бельгия и я лично будем ощущать последствия «вечно». Кажется, это довольно долгий срок», - резюмировал свою речь бельгийский премьер.

Ранее министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что обновленный, еще не опубликованный план Еврокомиссии по передаче Украине замороженных российских активов для Бельгии абсолютно неприемлем.

Европейское издание Politico со ссылкой на источники пишет, что ситуация с возможной конфискацией замороженных российских активов в ЕС остается тупиковой. По ее данным, предложение о выделении Украине репарационного кредита стало проблемным после того, как между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером возникли разногласия. В сентябре Мерц публично призвал ЕС экспроприировать российские активы для помощи Украине. В то время де Вевер вел переговоры с рядом чиновников ЕС по поводу суверенных активов РФ.

Газета подчеркнула, что европейские лидеры все еще не могут переубедить де Вевера, что мешает согласованию окончательного плана по конфискации активов России. Европейский чиновник, знакомый с ходом переговоров, отметил, что внутренние разногласия помешают сообществу принять скоординированное решение.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1272
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1283
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1772
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5828
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1288
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5451
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 938
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1027
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7342
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5555
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 828

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1272
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1283
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1772
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5828
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1288
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5451
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 938
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1027
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7342
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5555
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться