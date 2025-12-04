USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Kempinski Residences Bayıl Bay – 1 год роскошной жизни

11:25 562

Kempinski Residences Bayıl Bay отмечает первую годовщину своей деятельности под брендом Kempinski.

Проект предлагает своим жителям высокий уровень сервиса, уникальные виды на Каспийское море и эксклюзивный стиль роскошной жизни. Благодаря консьерж-сервису, безопасности, профессиональному управлению и зонам отдыха, комплекс по праву считается одним из самых престижных жилых адресов Баку.

За прошедший год Kempinski Residences Bayıl Bay достиг ряда значимых успехов: расширение спектра люксовых услуг, проведение эксклюзивных мероприятий для резидентов, обновление инфраструктуры и рост брендовой ценности. Проект также принял участие в COP29 в Азербайджане, продемонстрировав свою позицию в области устойчивого развития и экологической ответственности.

«Укрепление имени Kempinski в Баку, а также создание реальной ценности как для резидентов, так и для рынка в целом являются для нас важными показателями», - отметило руководство проекта.

Получив признание и на международном уровне, Kempinski Residences Bayıl Bay был удостоен награды в номинации «Лучший проект недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в рамках International Property Awards 2024. Торжественная церемония вручения награды состоялась 20 февраля 2025 года в Лондоне.

Kempinski Residences Bayıl Bay — это не просто место для жизни, это адрес, где каждый день можно ощущать ритм города, роскошный образ жизни и наслаждаться незабываемыми видами Каспийского моря.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1272
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1288
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1775
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5828
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1289
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5451
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 939
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1028
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7344
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5555
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 828

ЭТО ВАЖНО

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1272
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1288
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1775
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5828
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1289
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5451
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 939
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1028
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7344
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5555
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 828
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться