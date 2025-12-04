Kempinski Residences Bayıl Bay – 1 год роскошной жизни

Проект предлагает своим жителям высокий уровень сервиса, уникальные виды на Каспийское море и эксклюзивный стиль роскошной жизни. Благодаря консьерж-сервису, безопасности, профессиональному управлению и зонам отдыха, комплекс по праву считается одним из самых престижных жилых адресов Баку.

За прошедший год Kempinski Residences Bayıl Bay достиг ряда значимых успехов: расширение спектра люксовых услуг, проведение эксклюзивных мероприятий для резидентов, обновление инфраструктуры и рост брендовой ценности. Проект также принял участие в COP29 в Азербайджане, продемонстрировав свою позицию в области устойчивого развития и экологической ответственности.

«Укрепление имени Kempinski в Баку, а также создание реальной ценности как для резидентов, так и для рынка в целом являются для нас важными показателями», - отметило руководство проекта.

Получив признание и на международном уровне, Kempinski Residences Bayıl Bay был удостоен награды в номинации «Лучший проект недвижимости в Азиатско-Тихоокеанском регионе» в рамках International Property Awards 2024. Торжественная церемония вручения награды состоялась 20 февраля 2025 года в Лондоне.

Kempinski Residences Bayıl Bay — это не просто место для жизни, это адрес, где каждый день можно ощущать ритм города, роскошный образ жизни и наслаждаться незабываемыми видами Каспийского моря.