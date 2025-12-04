Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?

В постпандемийный период наблюдалась устойчивая положительная динамика въездного туризма: среднегодовой прирост числа иностранных посетителей, прибывших в Азербайджан, составил 49,1%, и в 2024 году их количество достигло 2,6 млн человек. Об этом сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кенан Гулузаде.

По его словам, в результате реализации последовательной государственной политики по диверсификации туристской географии в 2024 году был обеспечен рост туристских расходов на душу населения примерно на 75% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, несмотря на то что показатели въездного туризма еще не достигли уровня полного восстановления, доходы от иностранного туризма в 2024 году составили 3,4 млрд манатов, превысив показатель 2019 года на 14,4%.

Данные результаты, в свою очередь, способствовали среднегодовому росту на 28,9% в секторе размещения и общественного питания в постпандемийный период. Как следствие, в 2024 году объем валового внутреннего продукта, произведенного туристским сектором, превысил уровень 2019 года на 13,5%. В целом же доля туристического сектора в экономике страны впервые в истории независимого Азербайджана достигла 4,7%.

Вместе с тем, подчеркнул Гулузаде, под воздействием глобальных и региональных геополитических факторов в течение первых десяти месяцев 2025 года было зафиксировано снижение числа зарубежных поездок в Азербайджан на 1,7%, или на 38 тыс. человек. Основным фактором данного сокращения стала отрицательная динамика на двух ключевых рынках. Следует подчеркнуть, что в 2024 году Россия занимала позицию крупнейшего туристского рынка для Азербайджана, тогда как Индия являлась третьим по значимости направлением.

С декабря 2024 года наблюдается существенное сокращение географии и интенсивности пассажирских авиаперевозок из Российской Федерации. Так, если за январь-октябрь 2024 года в Азербайджан было выполнено свыше 6600 рейсов из 27 российских аэропортов, то в аналогичном периоде текущего года — около 4500 рейсов уже из 17 аэропортов.

Это соответствует уменьшению географии полетов на 37%, а количества рейсов — на 32%. Указанные изменения обусловили сокращение числа российских граждан, посетивших Азербайджан в январе-октябре 2025 года, на 100 тыс. человек, или на 15,9% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Схожая негативная динамика наблюдается и на индийском рынке. После обострения индийско-пакистанского конфликта в мае 2025 года уже с июня зарегистрирован резкий спад туристской активности.

В период с июня по октябрь число поездок из Индии снизилось более чем в 2,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Таким образом, за январь-октябрь текущего года количество граждан Индии, посетивших Азербайджан, уменьшилось на 59,1 тыс. человек, или на 29,3%.

Совокупное сокращение туристского потока по двум указанным рынкам достигло 159,1 тыс. человек. При этом прирост на других направлениях компенсировал 75,5% данного снижения.

Так, в январе-октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% увеличилось число посетителей из стран Северо-Восточной Азии, примерно на 22% — из стран Центральной Азии и на 9% — из стран Западной Европы. Кроме того, отмечено двукратное увеличение туристского потока из Израиля, рост числа посетителей из Китая в 1,5 раза, из Казахстана — на 19% и из Узбекистана — на 36%.

Несмотря на вышеуказанные неблагоприятные тенденции на отдельных рынках, за счет активного развития внутреннего туризма, а также роста в секторе общественного питания в январе-октябре 2025 года объем ВВП, произведенный в сфере размещения и общественного питания, увеличился на 9,2%.

В том числе численность наемных работников в указанной сфере выросла на 10,5 тыс. человек, или на 19,1%. Кроме того, по итогам первых девяти месяцев текущего года по туристским услугам сформировано положительное сальдо в размере 534 млн долларов США.