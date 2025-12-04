«Превосходные переговоры»: Ливан и Израиль наладили прямой контакт

Делегации Ливана и Израиля впервые обсудили возможности экономического сотрудничества в пограничных районах на переговорах 3 декабря в Рас-эн-Накуре, сообщили источники телеканала LBCI.

В Бейруте оценили как «превосходные» итоги контактов с израильской стороной в рамках заседания Комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе под эгидой США и Франции, сообщили источники.

Первая часть встречи была посвящена военному аспекту. Командующий войсками, дислоцированными к югу от реки Литани, бригадный генерал Николас Табет сообщил, что ливанская армия выполнила около 80% своей миссии в южном регионе. Он отметил, что военное командование не планирует запрашивать продление крайнего срока для завершения процесса разоружения, установленного Комитетом на конец года. По его данным, военнослужащие Ливана контролируют 200 позиций вдоль границы, обследовали 177 туннелей и конфисковали 566 ракетных установок.

Во второй части заседания состоялись прямые переговоры между ливанскими и израильскими гражданскими экспертами в присутствии заместителя спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус. Обсуждались вопросы разоружения шиитской организации «Хезболла» и израильских авиаударов по Ливану, а также возможности экономического сотрудничества между соседними странами в южных регионах.