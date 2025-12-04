USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
«Превосходные переговоры»: Ливан и Израиль наладили прямой контакт

11:32 262

Делегации Ливана и Израиля впервые обсудили возможности экономического сотрудничества в пограничных районах на переговорах 3 декабря в Рас-эн-Накуре, сообщили источники телеканала LBCI.

В Бейруте оценили как «превосходные» итоги контактов с израильской стороной в рамках заседания Комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе под эгидой США и Франции, сообщили источники.

Первая часть встречи была посвящена военному аспекту. Командующий войсками, дислоцированными к югу от реки Литани, бригадный генерал Николас Табет сообщил, что ливанская армия выполнила около 80% своей миссии в южном регионе. Он отметил, что военное командование не планирует запрашивать продление крайнего срока для завершения процесса разоружения, установленного Комитетом на конец года. По его данным, военнослужащие Ливана контролируют 200 позиций вдоль границы, обследовали 177 туннелей и конфисковали 566 ракетных установок.

Во второй части заседания состоялись прямые переговоры между ливанскими и израильскими гражданскими экспертами в присутствии заместителя спецпосланника США на Ближнем Востоке Морган Ортагус. Обсуждались вопросы разоружения шиитской организации «Хезболла» и израильских авиаударов по Ливану, а также возможности экономического сотрудничества между соседними странами в южных регионах.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1275
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1292
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1779
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5828
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1293
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5452
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 941
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1028
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7346
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5555
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 829

