Товарищ Си за мир во всем мире

Китай надеется на достижение мирного соглашения по Украине, которое было бы приемлемо для всех сторон. Такое заявление сделал Председатель КНР Си Цзиньпин на итоговой пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляция велась на видеохостинге YouTube, пишет ТАСС.

Как отметил Си Цзиньпин, сегодняшний мир весьма неспокоен: политические споры и конфликты вспыхивают во многих точках. По словам китайского лидера, они сложны и трудноразрешимы.

«Что касается украинского кризиса, то Китай поддерживает все усилия, направленные на мир, и надеется, что все стороны посредством диалога и переговоров достигнут справедливого, долговременного, имеющего обязательную силу мирного соглашения, приемлемого для всех вовлеченных сторон», - заявил Си Цзиньпин.

«Китай будет и впредь играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса и в то же время решительно выступает против любой безответственной практики перекладывания вины и очернения», - подчеркнул Председатель КНР.