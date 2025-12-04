Удары по Херсону и Одессе: погиб ребенок, раненые, разрушения...

«С самого утра российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона... пострадали 59-летняя женщина и двое мужчин, которым 67 и 49 лет», - говорится в сообщении.

Три человека получили ранения в результате российского обстрела в Днепровском районе Херсона утром 4 декабря. Об этом сообщила Херсонская окружная государственная администрация (ОГА) в своем Telegram.

В ОГА уточнили, что у первых двух пострадавших контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У третьего – взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, лица и предплечья: «Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи».

Также стало известно, что утром 4 декабря 6-летняя девочка, получившая ранения в результате российского обстрела Херсона 3 декабря, умерла в больнице. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА.

В ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась массированной атаке российских беспилотников. В результате ударов пострадали шесть человек.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, один из ударов спровоцировал пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Кроме того, повреждена административная постройка, а также 7 жилых многоэтажных домов и легковые автомобили, находившиеся неподалеку. Ударной волной в отдельных квартирах оказались заблокированы двое людей — спасатели совместно с полицейскими оперативно деблокировали их и передали медикам.

Пожар на энергетическом объекте удалось быстро локализовать и ликвидировать, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги. На месте работали бригады ГСЧС, в том числе психологи, которые оказали помощь 33 гражданам, среди которых шестеро детей.

Для жителей поврежденных домов были развернуты «Пункты несокрушимости» (специально оборудованные палатки – ред.), организованные ГСЧС, Красным Крестом и городской властью. Там людям предоставляют необходимую поддержку.