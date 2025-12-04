USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Кремль не отступает ни на йоту

Удары по Херсону и Одессе: погиб ребенок, раненые, разрушения...

Три человека получили ранения в результате российского обстрела в Днепровском районе Херсона утром 4 декабря. Об этом сообщила Херсонская окружная государственная администрация (ОГА) в своем Telegram.

«С самого утра российские войска нанесли удар по Днепровскому району Херсона... пострадали 59-летняя женщина и двое мужчин, которым 67 и 49 лет», - говорится в сообщении.

В ОГА уточнили, что у первых двух пострадавших контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. У третьего – взрывная травма, осколочные ранения грудной клетки, лица и предплечья: «Пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи».

Также стало известно, что утром 4 декабря 6-летняя девочка, получившая ранения в результате российского обстрела Херсона 3 декабря, умерла в больнице. Об этом сообщил глава Херсонской ОГА.

В ночь на 4 декабря Одесса снова подверглась массированной атаке российских беспилотников. В результате ударов пострадали шесть человек.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, один из ударов спровоцировал пожар на объекте энергетической инфраструктуры. Кроме того, повреждена административная постройка, а также 7 жилых многоэтажных домов и легковые автомобили, находившиеся неподалеку. Ударной волной в отдельных квартирах оказались заблокированы двое людей — спасатели совместно с полицейскими оперативно деблокировали их и передали медикам.

Пожар на энергетическом объекте удалось быстро локализовать и ликвидировать, несмотря на повторный сигнал воздушной тревоги. На месте работали бригады ГСЧС, в том числе психологи, которые оказали помощь 33 гражданам, среди которых шестеро детей.

Для жителей поврежденных домов были развернуты «Пункты несокрушимости» (специально оборудованные палатки – ред.), организованные ГСЧС, Красным Крестом и городской властью. Там людям предоставляют необходимую поддержку.

В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины?
В Азербайджане снижается профицит текущего счета. В чем причины? наше поле зрения
11:10 1276
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
Азербайджан теряет россиян и индийцев. А кого приобрел?
11:27 1294
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак
Барзани приехал с армией в турецкий Ширнак наша корреспонденция
10:41 1781
У Путина лишь один вариант: победа России
У Путина лишь один вариант: победа России главная тема; все еще актуально
3 декабря 2025, 23:00 5828
Путин опять про «ДНР» и Аляску
Путин опять про «ДНР» и Аляску
11:08 1297
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут
После посиделок в Кремле: ставки Путина растут наша аналитика; все еще актуально
3 декабря 2025, 22:43 5452
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
Исмаил Гасанов в Гянджинском суде: «Вагнер» пообещал мне 91 тысячу рублей, я согласился»
11:02 943
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным
Плохие условия мира для Украины и «хорошие» переговоры с Путиным из заявлений Трампа
10:47 1030
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема
00:06 7346
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран?
Геополитический разворот Армении в сторону Израиля. Чем ответит Иран? важный вопрос
3 декабря 2025, 21:17 5555
От России потребовали вернуть украинских детей
От России потребовали вернуть украинских детей резолюция ООН
10:33 831

