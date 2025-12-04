Молдова с ЕС и США готовит возвращение Приднестровья

Власти Молдовы совместно с ЕС и США разрабатывают план реинтеграции страны, но подробности стратегии пока не раскрывают, чтобы не навредить конечному результату. Об этом сообщил вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь после заседания правительства.

«Мы действительно активно работаем над стратегией или дорожной картой реинтеграции, но, как вы знаете, чувствительные вопросы требуют осторожности. Нам нужно продумать шаги, которые со временем дадут результат. Мы не можем рассказывать обо всех действиях в реальном времени, потому что это может повредить итоговому результату. Работа продолжается, и в подходящий момент мы представим обществу ее результаты», — приводит слова Киверя издание NewsMaker.

Журналисты поинтересовались, возможно ли рассматривать урегулирование приднестровского конфликта одновременно с российско-украинскими мирными переговорами. Вице-премьер подчеркнул, что такой подход допустим только с точки зрения региональной безопасности.

«Мы не хотим входить в какой-то общий пакет урегулирования конфликтов. Мы можем обсуждать вопросы региональной безопасности, но в этом случае речь идет только о выводе российских войск из региона. Что касается урегулирования приднестровского вопроса, мы сделаем все возможное, чтобы вести этот процесс через переговоры. В них должна участвовать и приднестровская сторона – мы уверены, что это необходимо. Будем работать вместе с нашими партнерами, прежде всего с Европейским союзом и Соединенными Штатами», – отметил Киверь.

Он также подчеркнул, что формат «5+2» больше не действует. По его словам, невозможно ожидать, что Россия и Украина – ключевые участники конфликта, которые ведут между собой войну – смогут участвовать в обсуждении урегулирования другого спора.

Ранее формат «5+2» включал представителей Молдовы и Приднестровья, ОБСЕ, России и Украины как посредников, а также ЕС и США как наблюдателей. После начала войны России против Украины этот механизм перестал работать. Сейчас Кишинев и Тирасполь ведут диалог напрямую, в формате «1+1», без посредников и международных наблюдателей.