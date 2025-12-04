USD 1.7000
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Ревность довела Абдулова до тюрьмы на 9 лет

Инара Рафикгызы
13:40 1208

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 39-летним жителем Кюрдамирского района Эльшаном Абдуловым, обвиняемым в убийстве бывшей супруги.

Как сообщает haqqin.az, убийство произошло вечером 28 июня этого года в селе Шильян Кюрдамирского района. В ходе расследования установлено, что, хотя Эльшан Абдулов и развелся официально со своей женой, 35-летней Самирой Абдуловой, еще в прошлом году, супруги фактически проживали под одной крышей. В последние годы Абдулов подозревал, что его бывшая супруга состояла в отношениях с разными мужчинами. Она несколько раз выезжала в Баку на встречи с неизвестными людьми. Движимый ревностью Абдулов задумал убийство Самиры. Он увез из дома свою несовершеннолетнюю дочь, затем, вернувшись, нанес бывшей жене несколько ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

После этого Абдулов позвонил в службу «102» МВД и сообщил, что совершил убийство.

Абдулов признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям. По его словам, бывшая жена длительное время состояла в отношениях с другими мужчинами, неоднократно уходила из дома, «не смотрела за детьми, не заботилась о них». «Раскаиваюсь в содеянном. Трое моих детей находятся на моем попечении. Прошу суд назначить мне минимальное наказание», - заявил на суде Абдулов.

Отец Самиры Абдуловой в своих показаниях заявил, что в последнее время его дочь «сбилась с пути». Он сообщил суду, что простил бывшего зятя и не имеет к нему никаких претензий или требований.

Решением Ленкоранского суда по тяжким преступлениям Эльшан Абдулов был приговорен к 9 годам лишения свободы.

