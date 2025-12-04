«Хезболлу» и хуситов объявили вне закона

Правительство Ирака официально включило ливанскую «Хезболлу» и организацию йеменских хуситов «Ансар Аллах» в список террористических организаций. Об этом сообщает официальный правительственный орган печати. В связи с этим власти страны распорядились заморозить все их активы на территории страны.

В то же время правительственный чиновник сообщил Shafaq News, что эта мера является частью усилий Багдада по приведению своей правовой и нормативной системы в соответствие с требованиями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и международными обязательствами Ирака в области борьбы с терроризмом.