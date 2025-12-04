USD 1.7000
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы

Решение о закрытии Минской группы ОБСЕ стало «жизненно важным» для поддержки мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявила глава МИД Финляндии и действующий председатель ОБСЕ Элина Валтонен.

«Я стала свидетелем положительного прогресса в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией. В августе мы приняли решение о закрытии Минской группы ОБСЕ и связанных с ней структур. Это жизненно важный шаг, поддерживающий мирный процесс, а также устранение основного препятствия при утверждении бюджета ОБСЕ», – заявила Валтонен на 32-м заседании Совета министров иностранных дел.

1 сентября Постоянный совет ОБСЕ принял решение о прекращении Минского процесса ОБСЕ и связанных с ним структур. Решением также все ранее принятые в рамках организации документы, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта, признаются утратившими силу и недействительными.

1 декабря ОБСЕ сообщила о закрытии Минского процесса и связанных с ним структур.

