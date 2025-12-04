Медведев об объявлении войны Европе

Если Евросоюз решит направить замороженные активы России на «репарационный кредит» Украине, то Москва может расценить это как «законный повод для объявления войны», заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России», — написал Медведев в телеграм-канале.

До этого зампред Совбеза РФ неоднократно грозил Европе и США войной, в том числе ядерной, но подчеркивал, что Москва не собирается нападать первой на западные страны.

С очередной угрозой Медведев выступил после того, как Еврокомиссия подготовила план по выдаче Украине «репарационного кредита», в который включила российские активы, замороженные в странах ЕС. План предусматривает выдачу Киеву до 210 млрд евро, из которых 140 млрд будут сняты со счета Центробанка России в бельгийском депозитарии Euroclear.

При этом 115 млрд евро предполагается направить на финансирование оборонной промышленности Украины, а из оставшихся 95 млрд Киев погасит 45 млрд евро, которые страны G7 ранее выдали под залог будущих доходов от российских активов. Еще 50 млрд евро могут быть использованы на бюджетные нужды.

Для выдачи «репарационного кредита» потребуется «квалифицированное большинство голосов», отметили в Еврокомиссии. Это поможет обойти вето отдельных стран — участниц ЕС, которые будут не согласны с решением.

Также комиссия предложила «на временной основе» запретить возвращение замороженных средств России и исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер Москвы. Такие шаги в Брюсселе обосновали положениями договоров ЕС о чрезвычайных мерах, которые требуются в ответ на «экономические трудности, вызванные действиями России в контексте войны в Украине».

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации российских активов. Он напомнил, что Москва в качестве ответа пригрозила изъять западные активы на своей территории. При этом только у Euroclear в стране зависли 16 млрд евро. За Россией могут последовать и другие страны, в том числе Китай, а в ЕС только Германия готова разделить возможные риски с Бельгией, подчеркнул де Вевер.