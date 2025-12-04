Исмаллинцам теперь не нужно ехать в Баку: районная больница может все

В Азербайджане развитие системы здравоохранения определено как одно из приоритетных направлений государственной политики. Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) последовательно реализует меры по повышению качества медицинских услуг и расширению их доступности для населения, особенно в регионах. В числе прочего укрепляется материально-техническая база больниц. Одним из таких медицинских учреждений является Исмаиллинская центральная районная больница, находящаяся в подчинении TƏBİB. Медицина в Исмаиллы постепенно стала привычной инфраструктурой, к которой люди обращаются без необходимости ехать в столицу. Центральная больница в районном центре выросла в полноценный медицинский комплекс, который работает под управлением TƏBİB и принимает пациентов со всего региона.

Чтобы представить ее масштаб, достаточно подняться на ближайший холм: больничный комплекс рассчитан на 101 койку, внутри — 21 отделение: от терапии и хирургии до родильного, педиатрического, инфекционного и реанимационного. Вокруг Исмаиллинского района действует сеть семейных амбулаторий и десятков медпунктов, однако основная медицинская нагрузка по-прежнему ложится на центральную больницу. Инфраструктура здесь продумана и организована основательно: лаборатория выполняет весь спектр анализов, экстренная помощь выезжает на вызовы по всему району, а за лечением приезжают даже пациенты из соседних районов. В больнице проводят операции, принимают роды, делают диагностику, УЗИ, рентген, ЭКГ. Работает также отделение гемодиализа: ежемесячно 27 пациентов проходят здесь более трех сотен процедур. О буднях учреждения рассказывает директор больницы Видади Рагимов, и по мере его рассказа сухие цифры приобретают живое содержание. За десять месяцев сюда обратились более 121 тысячи человек, свыше 107 тысяч получили лечение, было оказано около полумиллиона услуг, почти 2 700 пациентов прошли стационарное лечение. За каждой цифрой стоит конкретная история. «Количество обращений растет, — отмечает Рагимов. — Это связано и с обязательным медицинским страхованием, и с тем, что людям больше не нужно искать врачей вдалеке. Они знают, что оперативно получат здесь и обследование, и лечение».

В отделении скорой неотложной помощи больницы оказано более 15 тысяч медицинских услуг. Здесь обслуживаются также 1 746 семей шехидов и ветеранов, для которых действует отдельный порядок сопровождения: прием без очередей, обеспечение необходимыми препаратами и постоянный контроль за лечением. Разумеется, существуют и проблемы. Исмаиллы активно развивается как туристический район: строятся дороги, открываются новые объекты. И все заметнее ощущается нехватка узких специалистов. В больнице нет аппаратов МРТ и КТ, местным жителям приходится ездить за такими обследованиями в другие города — хотя поток туристов стремительно растет. Обеспечение больницы оборудованием для МРТ КТ-обследований находится в центре внимания TƏBİB и в ближайшем будущем этот вопрос решится. Чтобы постепенно решать кадровые пробелы, TƏBİB организует регулярные тренинги, повышает квалификацию врачей, обновляет медицинские протоколы. По словам Рагимова, подготовка персонала остается одной из главных задач. В больнице растет число специалистов, расширяется прием по различным направлениям, врачи участвуют в региональных симпозиумах и обучающих программах. За последний месяц на работу были приняты два высококвалифицированных врача-хирурга — гинеколог и общий хирург. Привлечение квалифицированных кадров в больницу является одним из приоритетных направлений. Особое внимание уделяется жителям горных сел. Зимой дороги до райцентра бывают практически недоступными, поэтому в больнице составлен график выездов мобильных бригад. Команды врачей и медсестер регулярно обследуют детей, беременных, пожилых, проводят вакцинацию, диспансеризацию, оказывают первичную помощь. Для многих сел, где нет медпунктов, эти выезды — единственный контакт с системой здравоохранения. «Наша задача — не увеличивать статистику, а сделать медицинскую помощь доступной там, где ее раньше просто не было», — резюмирует Рагимов.