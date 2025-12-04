USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Макрон предложил Си надавить на Россию

14:07 516

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил руководителю Китая Си Цзиньпину заставить Россию принять мораторий на удары по украинской энергетической инфраструктуре как минимум до конца зимы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию совместной пресс-конференции Макрона и Си.

Макрон заявил, что война в Украине представляет большую угрозу для европейской безопасности. Также она угрожает международному порядку, который построен «на верховенстве права и эффективности нашей общей хартии».

Макрон отметил, что поскольку Китай и Франция понимают «серьезность ситуации и необходимость действительно прочного и длительного мира», Пекин и Париж могут укрепить сотрудничество в этом восстановлении.

«Я надеюсь, что Китай присоединится к нашему призыву к сотрудничеству и нашим усилиям, чтобы как можно скорее достичь по крайней мере прекращения огня в форме моратория на удары, направленные на критически важную инфраструктуру. Это является ключевым для будущей зимы, поскольку сегодня гражданская инфраструктура, и в частности энергетическая инфраструктура, остается под атакой России», - сказал он.

Также Макрон призвал Си работать над прочным и справедливым миром в Украине, чтобы война там наконец была завершена и не повторилась. 

Отметим, что сам Си Цзиньпин во время пресс-конференции с Макроном заявил, что Китай поддерживает мирное соглашение по Украине. Однако, по его словам, Китай надеется на достижение «справедливого и обязательного соглашения, приемлемого для всех сторон».

Как известно, 3 декабря Макрон прибыл в Китай для трехдневного государственного визита. В планах президента Франции, который уже четвертый раз приезжает в Китай с визитом, было обсуждение вопросов торговли и дипломатии, а также требование к Пекину повлиять на Россию для достижения прекращения огня в Украине.

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 195
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1004
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1255
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2026
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8162
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2005
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 558
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1433
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 777
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2083
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1324

ЭТО ВАЖНО

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 195
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1004
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1255
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2026
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8162
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2005
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 558
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1433
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 777
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2083
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1324
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться