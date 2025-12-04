Мировые миллиардеры продолжают богатеть

Число долларовых миллиардеров в мире к апрелю 2025 года выросло на 287 человек по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в исследовании швейцарского банка UBS, сообщает «Интерфакс».

Прирост числа долларовых миллиардеров в мире в текущем году стал рекордным за всю историю наблюдений, за исключением 2021 года, когда появилось 416 новых миллиардеров. В том числе 91 человек унаследовал состояние на общую сумму $298 млрд – это новый рекорд. По прогнозам швейцарского банка, в ближайшие 15 лет миллиардеры передадут своим наследникам не менее $5,9 трлн.

На текущий момент в мире насчитывается 2 919 миллиардеров, среди которых 2 545 мужчин и 374 женщины. Их совокупное состояние выросло за год на 13%, достигнув $15,8 трлн. В США активы долларовых миллиардеров увеличились на 18%, до $6,9 трлн, а число американских миллиардеров поднялось на 89 человек, до 924 – это почти треть от мирового числа. За год список пополнился 109 новыми именами и сократился на 18 человек, умерших или потерявших состояние.

Второе место по совокупному состоянию занимает регион Азиатско-Тихоокеанского региона с $4,2 трлн (+11,1%), третье – Европа, Ближний Восток и Африка с $4,1 трлн (+10,4%).