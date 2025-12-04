Нетаньяху выбрал главу «Моссада»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение назначить своего военного секретаря Романа Гофмана новым главой «Моссада». Об этом говорится в заявлении канцелярии главы израильского правительства. Отмечается, что Гофман сменит на этом посту нынешнего главу ведомства Давида Барнеа по истечении его 5-летнего срока полномочий в июне 2026 года.
Прошение Нетаньяху о назначении Гофмана сегодня представлено Консультативному комитету страны по назначениям на руководящие должности.
Генерал-майор Роман Гофман имеет большой опыт в военном деле. Ранее он занимал оперативные и командные должности в армии Израиля. Он также участвовал в принятии решений во время военных действий на всех фронтах и находился в постоянном контакте со всеми разведывательными службами, особенно с «Моссадом». Кроме того, Гофман лично принимал участие в боевых действиях и получил ранения в секторе Газа.