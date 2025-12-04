Пашинян рассказал, кто правит Арменией

В Армении нет единоличной власти, в Армении власть народа, народ формирует эту власть посредством свободных выборов. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге.

«Что касается дальнейшего совершенствования системы управления, вы знаете, что мы планируем предложить народу РА новую конституцию, и народ получит возможность принять решение», — сказал Пашинян.

Премьер отметил, что как уже говорил ранее, «при принятии новой конституции крайне важно иметь в виду и держать в центре внимания повестку развития и устойчивости государства».

По словам Пашиняна, любая конституция должна обеспечивать надлежащую «аэродинамику» для развития государства, и именно это должно быть реализовано в Армении.