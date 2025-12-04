USD 1.7000
EUR 1.9817
RUB 2.2074
Подписаться на уведомления
Кремль не отступает ни на йоту
Новость дня
Кремль не отступает ни на йоту

Пашинян рассказал, кто правит Арменией

14:29 1437

В Армении нет единоличной власти, в Армении власть народа, народ формирует эту власть посредством свободных выборов. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на брифинге. 

«Что касается дальнейшего совершенствования системы управления, вы знаете, что мы планируем предложить народу РА новую конституцию, и народ получит возможность принять решение», — сказал Пашинян.

Премьер отметил, что как уже говорил ранее, «при принятии новой конституции крайне важно иметь в виду и держать в центре внимания повестку развития и устойчивости государства».

По словам Пашиняна, любая конституция должна обеспечивать надлежащую «аэродинамику» для развития государства, и именно это должно быть реализовано в Армении. 

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 196
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1015
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1261
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2027
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8165
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2013
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 558
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1438
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 782
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2086
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1328

ЭТО ВАЖНО

Британия назначила военного атташе в Армении
Британия назначила военного атташе в Армении
15:40 196
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
Почему запретили фильм дочери Абульфаза Гараева?
15:23 1015
Турция обратилась к России и Украине
Турция обратилась к России и Украине обновлено 15:15
15:15 1261
Алиев британцам об особой роли Трампа
Алиев британцам об особой роли Трампа фото
12:50 2027
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты»
Турецкая мафия и азербайджанские «пилоты» горячая тема; все еще актуально
00:06 8165
Россия продвигается в Донецке и Харькове
Россия продвигается в Донецке и Харькове обновлено 15:42
15:42 2013
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
Международное мероприятие в Западно-Каспийском университете
11:00 558
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
Пашинян рассказал, кто правит Арменией
14:29 1438
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
Нетаньяху выбрал главу «Моссада»
14:25 782
Медведев об объявлении войны Европе
Медведев об объявлении войны Европе
13:58 2086
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
Финляндия назвала «жизненно важным» закрытие Минской группы
13:56 1328
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться